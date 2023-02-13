كشفت مجلة فوربس العالمية عن قائمتها الخاصة بـ أفضل 100 سيدة اعمال في الشرق الأوسط، واحتلت السعودية المرتبة الثالثة حيث احتوت القائمة 11 سيدة اعمال سعودية.

سعوديات في قائمة فوربس لأفضل سيدات أعمال في الشرق الأوسط عام 2023

المرتبة الثالثة - لبنى العليان

تشغل لبنى العليان منصب رئيس البنك السعودي البريطاني "ساب" ومنصب نائب رئيس شركة العليان للتمويل، ومنصب رئيس مجلس الأعمال السعودي.

أصبحت لبنى العليان في عام 2004 أول عضوة في مجلس إدارة شركة سعودية مدرجة في البورصة العامة.

المرتبة السابعة - سارة السحيمي

تشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "تداول السعودية"، أصبحت رئيسة أعمال الاستشارات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لازارد، عام 2022.

المرتبة 23 - إنجي أحمد الغزاوي وهيفاء عثمان بن أحمد

تشارك كل من إنجي أحمد الغزاوي وهيفاء عثمان بن أحمد المرتبة 23، هيفاء عثمان رئيس قسم الخبرة وانجي الغزواي الرئيس التنفيذي في بنك الرياض.

المرتبة 25 - جمانة راشد الرشيد

جمانة الرشيد هي الرئيس الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، عملت في وقت سابق مستشارة إعلامية أولى وتم تعيينها مدير الاتصالات في السفارة السعودية في لندن.

وتشغل الرشيد منصب رئيس مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ورئيس مجلس إدارة شركة ثمانية للنشر والتوزيع، وعضو مجلس إدارة شركة أرقام للاستثمار.

أطلقت دار نشر "رف"، وتمكنت الرشيد الاستحواذ على ما يقارب الـ 51% من شركة البودكاست العربية السعودية الشهيرة "ثمانية للنشر والتوزيع".

المرتبة 47 - رانيا النشار

تشغل منصب رئيسة قسم الامتثال والحوكمة ومستشار أول في صندوق الاستثمارات العامة PIF، وهي ايضا عضو في مجلس إدارة في هيئة الفضاء السعودية، ومجموعة تداول السعودية، والمركز الوطني لقياس الأداء ، واتحاد بولو السعودي.

المرتبة 52 - ريم عثمان

تشغل ريم عثمان منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألمانية، وهي مسؤولة عن الأنشطة الإقليمية للمستشفى التي تشمل عدة دول منها الإمارات، وباكستان، وقطر، والكويت، وعمان، وسوريا، والأردن، ولبنان.

المرتبة 60 - شيلا الرويلي

تشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة وصاية لإدارة الاستثمار العالمي، في عام 1998 بدأت شيلا العمل مع شركة أرامكو، وشغلت العديد من المناصب في مجالات مختلفة.

المرتبة 79 - بسمة الميمان

تشغل منصب مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO، وبسمة الميمان هي اول امرأة قادت دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة السياحة العالمية.

المرتبة 86 - امل دخان

أمل دخان تشغل منصب الشريك العام في شركة 500 Global MENA، وأصبحت مسؤولة عن صندوق 500 MENA Seed Accelerator في الرياض.

المرتبة 95 - أضوى الدخيل

تشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلك للاستثمار وهي عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإسكواش، شاركت الدخيل في إنشاء منصة نسعى للتوظيف.