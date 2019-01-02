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سلطنة عُمان تقر موازنة 2019 بزيادة الإنفاق قليلاً

سلطنة عُمان تقر موازنة 2019 بزيادة الإنفاق قليلاً
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