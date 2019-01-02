سلطنة عُمان تقر موازنة 2019 بزيادة الإنفاق قليلاً

تقدر الموازنة الجديدة الإيرادات عند 10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام

تتوقع حكومة سلطنة عمان زيادة الإنفاق قليلا في العام الحالي وفقا لموازنة 2019 .

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 12.9 مليار ريال أي مايعادل 33.5 مليار دولار، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018.

وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات عند 10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام.

وبناء على ذلك، يصل العجز في موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال. وفي الأشهر العشرة الأولى من 2018. وسجلت الحكومة عجزا قدره 2.04 مليار ريال وفقا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

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