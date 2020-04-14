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سلطنة عمان تعتزم خفض انتاج النفط 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو

منشور 14 نيسان / أبريل 2020 - 10:23
سلطنة عمان تعتزم خفض انتاج النفط 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+ قد اتفقت يوم الأحد على خفض الانتاج من أجل زيادة أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا
أبرز العناوين
قالت وزارة النفط في سلطنة عمان إن السلطنة طلبت من شركاتها المنتجة للنفط خفض انتاج الخام 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو أيار وحتى نهاية يونيو حزيران

قالت وزارة النفط في سلطنة عمان إن السلطنة طلبت من شركاتها المنتجة للنفط خفض انتاج الخام 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو أيار وحتى نهاية يونيو حزيران تماشيا مع اتفاق أوبك+ لخفض انتاج الخام. وأضافت أن عمان ستبلغ زبائنها بذلك.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+ قد اتفقت يوم الأحد على خفض الانتاج من أجل زيادة أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا، في
اتفاق غير مسبوق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط بما في ذلك الولايات المتحدة، للحد من الانتاج العالمي بنحو 20 في المئة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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