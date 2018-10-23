سلطنة عمان تعين بنوكاً لبيع صكوك دولارية

عينت حكومة سلطنة عمان بنوكا لترتيب لقاء عالمي مع مستثمرين قبيل بيع مزمع لصكوك دولارية، حسب ما كشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة لإصدار الصكوك المحتمل.



وحسب الوثيقة، تقرر تفويض بنك الخليج الدولي و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان» و«كيه.إف.إتش كابيتال» وبنك «ستاندرد تشارترد»، كمرتبين مشتركين في الإصدار ومديري الدفاتر للبيع المحتمل.

وبحسب الوثيقة، تعتزم عمان، الحاصلة على تصنيف «Baa3» من «موديز» و«BB» من «ستاندرد اند بورز» و«BBB-» من «فيتش»، بيع صكوك قياسية لأجل 7 سنوات. ولا يقل حجم إصدار السندات القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

سلطنة عُمان تخصص نحو 700 مليار درهم لإنجاز 2410 مشروع إنشائي

سلطنة عمان تجمع ملياري دولار من إصدار صكوك





