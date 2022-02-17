سناب شات تمنح مستخدميها ميزة جديدة لتحقيق الأرباح

قررت منصة سناب شات الشهيرة تقديم ميزة جديدة للمشاهير وأصحاب الحسابات الكبيرة من أجل الاستفادة أكثر من المحتوى والإعلانات من الناحية المادية.

سناب شات تقدم طريقة جديدة للربح

كشفت المنصةعن توفير ميزة جديدة لتحقيق الربح، حيث يمكن للمشاهير والمؤثرين عبر هذه المنصة عرض إعلاناتهم عبر خاصية القصة في المنصة والتي تصفها المنصة أنه ميزة لتسهيل تحقيق ربح مادي للمستخدمين.

وأوضحت منصة سناب شات أن هذه الميزة متوفرة حاليًا لمستخدميها في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتوفر في كافة الدول خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي 2022.

وقالت منصة سناب شات الشهيرة أنه عند عرض الإعلان عبر خاصية القصة، فإن المنصة ستشارك في الأرباح مع المستخدم، بناءً على حصة واضحة تعتمد على معادلة خاصة تستند على معدل النشر والتفاعل والكثير من المعايير الأخرى، وسيقتصر الربح عبر هذه الميزة على المؤثرين وصناع المحتوى والشخصيات العامة الذين يملكون عدد كبير من المتابعين بالإضافة لوجود العلامة الزرقاء "التوثيق" في حسابهم.

سناب شات تمنح صناع المحتوى والمؤثرين طرق عديدة لكسب الأرباح

تعمل سناب شات على إرضاء صناع المحتوى والمؤثرين المتواجدين عبر منصتها وذلك من خلال توفير طرق لهم لتحقق الربح، من بينها ميزة Spotlight أو الأضواء التي تقوم بمكافأة صناع مقاطع الفيديو القصيرة المنافسين لتطبيق تيك توك.

وبالرغم من أن المنصة تعرض الإعلانات ضمن القصص التي ينشرها الاصدقاء عادة إنها أعلنت لاول مرة عن مشاركة ارباح هذه الاعلانات مع المؤثرين وصناع المحتوى، وتوفر هذه الميزة للشركات المعلنة امكانية استهداف جمهور المؤثر والاستفادة منه دون الحاجة للتواصل بشكل مباشر معه.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات السيد إيفان شبيجل قد أعلن في وقت سابق أن المستخدمين يقضون وقت قليل في عرض القصص ونشرها بالمقابل فإن الوقت الأطول يقضونه على Spotlight.

وقالت المنصة إنها تدفع ما يقارب المليون دولار أمريكي بشكل يومي وذلك من أجل تشجيع المستخدمين على إنشاء محتوى فيديو أكثر عبر ميزة Spotlight.

كما كشفت المنصة أنها تدفع ملايين الدولارات بشكل شهري لأصحاب الفيديوهات المميزة .