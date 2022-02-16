لرجال الأعمال: أغلى 4 عطور حول العالم.. أسعار خيالية

عادة ما يعطي العطر بعض التلميحات عن شخصية مستخدمه، وهناك العديد من الماركات العالمية التي تقدم عطور فاخرة للمرأة والرجل على حد سواء.

وتقدم هذه الماركات في بعض الأحيان عطور فاخرة جدًا مخصصة لرجال الأعمال وسيدات المجتمع، تجمع هذه العطور ما بين الروائح المميزة، والفخامة التي قد تكون في زجاجة العطر، وقد يصل سعر زجاجة العطر الواحدة إلى آلاف الدولارات.

وفي هذا المقال نقدم لرجال الأعمال الأثرياء مجموعة من أغلى العطور التي يمكن أن تعكس شخصية الرجل من خلالها.

أغلى 4 عطور حول العالم المخصصة لرجال الأعمال:

1. كلايف كريستيان إمبريال ماجيستي- ويبلغ سعر الزجاجة 435,000 دولار أمريكي

لك أن تتخيل عزيزي الرجل أن سعر هذه الزجاجة يقارب الـ نصف مليون دولار، وبعيدًا عن الرائحة المميزة التي يتميز بها العطر وهو مزيج من خشب الأرز، وحبوب التونكا، والهيل والبرتقال، والعديد من الإضافات الأخرى، فإن السر وراء ارتفاع سعرها يمكن في فخامة زجاجة العطر.

تأتي الزجاجة مصنوعة من الكريستال ومرصعة بـ "الماسة بيضاء اللون" وزن هذه الماسة حوالي 5 قيراط، بالاضافة إلى قطعة ذهب من عيار 18 قيراط، صنع من هذه الزجاجة 10 زجاجات فقط.

2. جياني فيف سولمان بارفوم السادس- يبلغ سعر الزجاجة الواحدة 89 ألف دولار أمريكي

كشف فنان البوب الراحل مايكل جاكسون في لقاء سابق ان عطره المفضل هو جياني فيف سولمان بارفوم الساد. وتأتي زجاجة العطر مصنوعة من الذهب والخشب، مع مفتاح مصنوع من الألماس والياقوت والذهب، وسدادة من الألماس، أما العطر فهو مزيج من الورد والياسمين وبعض المكونات القديمة.

3. باكو رابان وان مليون 18 قيراطًا - يبلغ سعر الزجاجة الواحدة 57 ألف دولار أمريكي

يأتي بعلبة عطر مصنوعة على شكل حقيبة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط، أما زجاجة العطر فهي مصنوعة من الذهب والألماس، والعطر عبارة عن مزيج من القرفة، الورد البرتقالي، النعناع، العنبر، الخشب الأبيض وعدد من التوابل الأخرى

4. عطر لاليك - سعر الزجاجة الواحدة 4600 دولار أمريكي

يأتي مع علبة مصنوعة من الخشب، أما الزجاجة فهي مصنوعة من الكريستال، والعطر عبارة عن مزيج من الجلود وخشب الارز، والخشب بالإضافة إلى البتشول.