سناب شات: نمو الإيرادات لا يعتمد على المزيد من المستخدمين والمشاركة

قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap Inc ، إيفان شبيجل ، الأربعاء ، إن شركة التكنولوجيا تتوقع أن تتمكن من تحقيق نمو في الإيرادات السنوية بنسبة 50 ٪ على مدار عدة سنوات حتى دون زيادة قاعدة المستخدمين أو المشاركة.

وأوضح شبيجل في مؤتمر مورغان ستانلي الافتراضي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات تقديرًا سابقًا بالقول إن نمو الإيرادات السنوية بنسبة 50٪ لا يعتمد على زيادة عدد المستخدمين أو المشاركة ، ويعكس "الحالة المستقرة" للأعمال الحالية.

وقال شبيجل إن Snap يمكن أن ينمو متوسط إيراداته لكل مستخدم مع استمراره في تطوير منتجات الواقع المعزز مثل مرشحات الصور وإضافة المزيد من محتوى الوسائط ، مثل العروض ضمن ميزة الاكتشاف الخاصة به.

وتحقق الشركة ، التي تمتلك تطبيق Snapchat الشهير للرسائل المصورة ، إيرادات عن طريق بيع الإعلانات على التطبيق وركزت بشكل كبير على تطوير تنسيقات إعلانات أفضل للعلامات التجارية ، فضلاً عن مساعدة المعلنين على بيع المنتجات إلى الجماهير الشباب في جميع أنحاء الوباء.

وحققت Snap إيرادات قدرها 911 مليون دولار و 265 مليون مستخدم نشط يوميًا خلال الربع الرابع.



