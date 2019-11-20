سناب شات يخالف فيسبوك ويقول أنه سيتحقق من الإعلانات السياسية

قال الرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيجل لـ CNBC صباح يوم الاثنين إن Snapchat ستقوم بالفعل بفحص الإعلانات السياسية في محاولة للحد من المعلومات الخاطئة على المنصة.

وفقًا للشركة، لدى Snapchat إرشادات واضحة مطبقة للإعلانات السياسية، والتي تغطي السياسيين والانتخابات والقضايا وجماعات الدعوة.

تحظر سياسات Snapchat الإعلانات السياسية التي تنوي تضليل أو خداع أو انتهاك شروط خدمة الشركة.

وقال شبيجل لـ CNBC: “إننا نخضع جميع الإعلانات للمراجعة، بما في ذلك الإعلانات السياسية”.

“أعتقد أن ما نحاول القيام به هو إنشاء مكان للإعلانات السياسية على برنامجنا، خاصةً لأننا نصل إلى الكثير من الشباب والناخبين لأول مرة ونريدهم أن يكونوا قادرين على التفاعل مع المحادثة السياسية، لكننا لا نسمح لأشياء مثل المعلومات الخاطئة بالظهور في هذا الإعلان”.

تتضمن عملية Snapchat مراجعة امتثال الإنسان لكل إعلان، وليس فقط الإعلانات السياسية، بواسطة فريق داخلي، وتقول الشركة أنه تم رفض عدد صغير فقط من الإعلانات بموجب هذه العملية.

على قناة CNBC، قارن Spiegel سياسة الشركة بسياسات شبكات التلفزيون الكبلي، والتي لا يُطلب منها الالتزام بقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC والتي لا تسمح لشبكات البث بحظر الإعلانات السياسية بناءا على الدقة.

أصبح تطبيق المراسلة الاجتماعية مكانا سياسيا متزايدا على مر السنين، وتم استخدام سناب شات لتسجيل الناخبين الجدد وزيادة التواصل بين السياسيين ودوائرهم الانتخابية.

سناب شات هي أحدث شركة تنضم إلى النقاش حول الدعاية السياسية بعد قرار فيسبوك المثير للجدل بالسماح للإعلانات السياسية من السياسيين بالظهور تحت ذريعة اسم حرية التعبير.

وقد أعلن Twitter و TikTok أنهما سيحظران الإعلان السياسي تماما على برامجهما، ولا يزال موقف Google غير واضح.

