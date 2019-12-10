سناب شات يختبر ميزة جديدة “Snapchat Cameo”

كشفت “سناب شات” عن ميزة جديدة أطلقت عليها “Snapchat Cameo”.

يمكنك استخدام الميزة الجديدة لدمج صورة GIF في أخرى، مما يخلق نوعا من صور GIF أو مقطع فيديو.

على الرغم من عدم الكشف عن الميزة القادمة تقنيا، فقد تمكن بعض مستخدمي Snapchat في فرنسا من الوصول إليها مبكرا يوم الأحد.

ثم أكدت TechCrunch مع Snapchat أن Cameo موجودة، وأنها تخضع لاختبارات محدودة في الأسواق الدولية.

وفقًا لموقع الويب، تم اكتشاف الميزة غير المعلنة لأول مرة بواسطة mtasis على Twitter.

وكما أوضح موقع TechCrunch، فميزة Cameo الجديدة من Snapchat تشبه تزوير الوجوه ( Deepfakes ) حيث يتم تثبيت وجه شخص ما على جسم شخص آخر.

ومع ذلك، تستخدم آلية تزوير الوجوه Deepfakes الذكاء الإصطناعي للمساعدة في جعلها تبدو طبيعية أكثر وسلسة، في حين أن ميزة Cameo تبدو وكأنها ميزة تقليدية.

هذه الميزة في الأساس أنشئت لتوفير بعض المتعة للمستخدمين وليس لمحاولة خداع شخص آخر ليعتقد أنه أنت.

سيُطلب من المستخدمين إلتقاط صورة شخصية يتم إستخدامها بعد ذلك في الصورة المتحركة GIF بحيث ستكون هناك العديد من الخيارات للمستخدمين للاختيار من بينها.

أخبر سناب شات موقع TechCrunch أن برنامج Cameos سيكون متاحا “قريبا”.

وفقا لـ TechCrunch، ستعثر على Cameo بالنقر فوق الزر Bitmoji بمجرد تشغيل الميزة الجديدة.