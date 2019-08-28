سنغافورة تشارك في إكسبو 2020 دبي

تشارك سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، الذي ينعقد من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 في الإمارات، وذلك من خلال جناح يحمل عنوان "الطبيعة، الرعاية، المستقبل" ويعكس رحلة سنغافورة نحو النمو والاستدامة والتكيّف.

وسوف تتولّى هيئة التطوير المدنيّ (URA) مشاركة سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، بالتنسيق والتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتنفيذ جناح سنغافورة.

منصّة عالمية للتواصل

يهدف إكسبو 2020 دبي الذي يحمل شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" إلى أن يكون منصّة لعرض التطوّرات والإنجازات العالمية الرئيسية، بالإضافة إلى استعراضه التحديات العالمية، وتعزيز الإبداع والابتكار والتعاون بين البلدان المشاركة والزائرين. علماً أن إكسبو الدولي 2020 دبي هو أول إكسبو دوليّ يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) ومن المتوقّع أن يجذب 25 مليون زيارة وتشارك فيه 192 دولة.

يشغل جناح سنغافورة مساحة 1550 متراً مربعاً في منطقة "الاستدامة" في موقع إكسبو 2020 الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومتر مربع في منطقة دبي الجنوب، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وعلى بعد 30 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة دبي وأقلّ من ساعة بالسيارة من مطار دبي ومطار أبوظبي الدولي.

صُمِّم جناح سنغافورة لتقديم لمحة للزائرين حول التطوّر والتحوّل اللذين تشهدهما سنغافورة، وسوف يسلّط الضوء على سعي الدولة المستمرّ نحو قابلية العيش والاستدامة والتكيّف من خلال الحلول المدينيّة المبتكرة. وسيعمل أيضاً على إظهار نقاط القوّة والخبرات في سنغافورة بهدف تشكيل فرص تجارية محتملة للبلد.

استعراض خبرات سنغافورة في الحلول المدينية

وسيشهد إكسبو 2020 دبي المشاركة الرابعة لسنغافورة في معارض إكسبو الدوليّة، حيث سبق أن شاركت أيضاً في الأعوام 2000 و2005 و2010. وتؤكّد مشاركة سنغافورة في إكسبو 2020 دبي على علاقاتها الثنائية الراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. سيكون إكسبو 2020 دبي وجهة إقليمية وعالمية محورية تعمل على توسعة شبكة سنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على توثيق الارتباط بين البلدين.

ويقول ليم إنج هوي، الرئيس التنفيذي هيئة التطوير المدنيّ (URA): "يرتكز جناح سنغافورة إلى المبادئ والقيم الأساسية لبلدنا المتمثّلة في النمو المستدام، والتي تسمح لنا بتحقيق نموّ اقتصادي وبيئة معيشية عالية الجودة. ومن خلال ما سنقدمه في إكسبو 2020 دبي، نأمل أن نحتفل بروح الابتكار والإبداع في سنغافورة من خلال التعريف بالحلول المدينية المبتكرة، وإمكانات التصميم، والقدرات التي تملكها سنغافورة من خلال البرامج والأنشطة التي ستُقام على مدار ستة أشهر هي مدّة الحدث العالمي. ونحن ندعو الشركات والمؤسسات السنغافورية إلى القيام بدور فاعل في تنفيذ جناح سنغافورة والوصول إلى جمهور عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الحيوية."

ونحن إنّما نشجّع جميع الشركات السنغافورية المهتمة بالتعاون والإسهام في برامج جناح سنغافورة Singapore Pavilion على إرسال بريد إلكتروني إلى الفريق المنظّم على العنوان التالي: [email protected].

عرض مدينة متّصلة مع الطبيعة في حديقة

ضمن موضوع "الطبيعة. الرعاية. المستقبل"، سوف يجسّد جناح سنغافورة حكاية سنغافورة في التغلّب على قيودها المادية كدولة صغيرة قائمة على جزيرة، لتصبح مدينة صالحة للعيش تقوم على الاستدامة. ومع أن العالم أصبح أكثر سرعة وتنوّعاً وحافلاً بالمتغيّرات التي لا يمكن توقّعها، إلا أنه يتعيّن على سنغافورة أن تحافظ على قابليتها للتكيّف والمرونة.

فمن خلال رحلة إبداعية وتجريبية حافلة بالاكتشافات الفردية والجماعية، سيتعرّف الزائرون على تطوّر سنغافورة إلى مدينة حيوية متّصلة بالطبيعة، حيث تستمرّ في تعزيز علاقة تآزرية وتعاونية بين المجتمع، والطبيعة، والبيئة المعمارية، بهدف تشكيل إمكانيات للمستقبل.

قامت بتصميم جناح سنغافورة شركة "ووها للهندسة المعمارية" WOHA Architects السنغافورية، وهي واحدة من أشهر الشركات المعمارية في جنوب شرق آسيا والحائزة على أكبر عدد من الجوائز التكريمية في مجال الممارسات المعمارية، بينما تولّت الإنتاج شركة "راديوس إكسبريمنتال إنترناشونال" Radius Experiential International. ويمتاز الجناح بتصميم معماري لافت، مع مناظر طبيعية خصبة تعكس الاستدامة في سنغافورة.

وتتمثل الرؤية الإبداعية لجناح سنغافورة في المساحات خضراء الكثيفة المتشكّلة من طبقات متعدّدة ثلاثية الأبعاد – مدينة متصّلة بالطبيعة في حديقة. إذ يشكّل الطابق الأرضي مركز الاستقبال للزائرين، وسط أجواء حديقة استوائية. بينما تمثّل المراكز المحورية للجناح ثلاثة مخروطات كبيرة حدائقية مكسوّة بالخضرة العمودية، مع وجود معروضات رئيسية داخل مساحاتها الداخلية. كما سيربط ممرّ معلّق فوق الخضرة بين المخروطات الثلاثة ليقود الزائرين من خلال المعروضات إلى منصّة مفتوحة مع نقاط مراقبة تشمل موقع معرض إكسبو تتيح أيضاً التفاعل والحوار.

فضلاً على ذلك، تمّ تصميم جناح سنغافورة ليكون صفري الطاقة وليتضمّن استراتيجيات وميزات تصميم الاستدامة مثل السقف الناتئ لتوفير الظلّ والراحة الحرارية، والألواح الشمسية، وتكنولوجيا معالجة المياه لتوفير احتياجات الطاقة والمياه في الجناح.