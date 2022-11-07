سهم «الحفر العربية» يصعد 23% مسجلا أكبر ارتفاع بالسوق السعودية

سجَّل سهر شركة الحفر العربية أكبر ارتفاع في أول أيام تداوله بنسبة 23% عند سعر 123 ريال سعودي، وعند نهاية تداولات الجلسة اليوم الاثنين، سجل أكبر ارتفاع بالسوق السعودية متصدراً قيم وأحجام التداول بنحو 1.6 مليار ريال، عبر التداول على نحو 13.6 مليون سهم.

وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة الحفر العربية في سوق الأسهم السعودية الرئيسية برمز تداول (2381)، وبالرمز الدولي (SA15L1I156H7).

وصلت تغطية اكتتاب الشركة إلى 61 مرة من الأسهم المعروضة في الطرح، وهو ما يدل على استمرار قوة الطلب على الاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية، كما يدل على أنّ شهية المستثمرين للطروحات لا تزال مفتوحة بالرغم من ضعف تعاملات في أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط، في ظل مخاوف الركود الأسواق العالمية.

جرى اكتتاب شركة "الحفر العربية" المملوكة جزئياً لـ "شلمبرجير" بالكامل خلال ساعات فقط من قبل المؤسسات، حيث وجد الطرح طلبات كافية لتغطية الأسهم المعروضة للاكتتاب.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا هو الطرح العام الأول للشركة الأكبر في السعودية منذ أن جمع شركة صيدليات النهدي الطبية 1.4 مليار دولار، لتدخل بذلك إلى الشركات الخليجية التي تدخل أسواق الأسهم وسط انتعاش أسعار النفط.