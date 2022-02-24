سهم أرامكو السعودية يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق

على عكس غالبية الأسهم في سوق الأسهم التي ما زالت تنزف بعد هجمات روسيا على أوكرانيا صباح اليوم، قفز سهم أرامكو السعودية إلى أعلى مستوى له منذ الإدراج (11.2 دولارًا) ، مما جعل قيمتها السوقية تصل إلى 2.24 دولار.

وجاء الارتفاع في أسهم شركة النفط العملاقة وسط ارتفاع في أسعار النفط التي تخطت حاجز 100 دولار لأول مرة منذ 2014 ، وبعد أن أتمت الشركة صفقة شبكة أنابيب غاز بقيمة 15.5 مليار دولار يوم الأربعاء مع "بلاك روك" للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية ومستثمرين عالميين آخرين.

بقيمة سوقية تبلغ 2.24 تريليون دولار، تمكنت أرامكو من الإطاحة بشركة مايكروسوفت من موقعها كثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، وهي الآن قريبة جدًا من الشركة الأعلى قيمة في العالم ، شركة آبل والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 تريليون دولار.