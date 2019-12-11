سهم أرامكو يقفز 10% بالافتتاح وقيمة الشركة تصعد إلى 1.88 تريليون دولار

قفز سهم شركة أرامكو السعودية، بالنسبة القصوى (10 في المائة) عند الافتتاح ليبلغ 35.2 ريالا. ووفقا لهذا السعر يصعد تقييم الشركة من 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.88 تريليون دولار).

وبدء اليوم إدراج وتداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10 في المائة.

وتم اليوم تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" لمدة 30 دقيقة إضافية.

بالتالي بدأت فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحا وانتهت في الساعة 10:30 صباحا.

وبدأت جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحا، كما بدأت جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

علما بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة بقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا، وبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا.

كانت "أرامكو" طرحت ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بـ 32 ريالا "8.5 دولار" ما يعني تقييم الشركة عند 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار"، يجعلها الأضخم في العالم بفارق مريح عن الشركتين التاليتين "أبل" ومايكروسوفت، وتفوق قيمة أكبر عشر شركات نفط في العالم مجتمعة.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".

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