سهم "بوينج" يرتفع بـ3 % بعد إقالة رئيسها

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن اتفاقا مبدئيا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين سيتم توقيعه "قريبا جدا".

وقفزت أسهم شركة بوينج لصناعة الطائرات 3 في المائة بعد أن أقالت رئيسها التنفيذي دينيس ملويلنبرج، وفقا لـ"رويترز".

وأطاحت شركة بوينج برئيسها التنفيذي في إطار مسعى لأكبر صانع للطائرات في العالم للسيطرة على أزمة متصاعدة تسببت في وقف إنتاج طائراتها الأفضل مبيعا 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم أوديا بحياة 346 شخصا.

وقالت "بوينج"، إن رئيس مجلس الإدارة ديفيد كالهون سيتولى منصب الرئيس التنفيذي ابتداء من 13 كانون الثاني (يناير)، مضيفة أن هذا التغيير في القيادة ضروري لاستعادة الثقة.

وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 36.69 نقطة، أو 0.31 في المائة، إلى 28491.78 نقطة في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.83 نقطة، 0.15 في المائة، إلى 3226.05 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 25.24 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 8950.20 نقطة.

من جهة أخرى، تباينت الأسهم الأوروبية اليوم، وسط تعاملات ضعيفة قبل عطلات عيد الميلاد هذا الأسبوع.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 في المائة وقاد القطاع المصرفي الاتجاه النزولي.

وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني 0.5 في المائة، وزاد "كاك" الفرنسي 0.1 في المائة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية قليلا اليوم، بدعم لقطاع الرعاية الصحية من موافقة مبكرة على عقار لعلاج السرطان وتحسن توقعات الأرباح قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وصعدت الأسهم في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بفضل آمال زيادة الإنفاق خلال موسم التسوق في نهاية العام.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.02 في المائة إلى 23821.11 نقطة. وزاد المؤشر 19 في المائة منذ بداية العام.

وواصل قطاع الرعاية الصحية مكاسبه الأخيرة بعد أن أقرت إدارة الغذاء والدواء عقارا من إنتاج "دايتشي سانكيو" و"أسترا زينيكا" لمعالجة نوع متقدم من سرطان الثدي قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر.

وصعد 69 سهما على "نيكي" مقابل هبوط 153 اليوم. وكان أكبر رابح سهم "دايتشي سانكيو" بنحو 2.8 في المائة يليه "أيون كو" 2.77 وشركة خدمات الإنترنت "زد هولدينجز كورب" بمكاسب 2.76 في المائة.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المائة إلى 1729.42 نقطة.