سهم "مايكروسوفت" يحلق لأعلى مستوى في تاريخه

ارتفع سهم «مايكروسوفت» 1.5% خلال تعاملات أمس عند أعلى مستوى في تاريخه، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة حاجز تريليون دولار.

وتمكنت «مايكروسوفت» من أن تصبح أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية يتبعها أمازون ثم آبل.

ويأتي صعود سهم «مايكروسوفت» مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة على خلفية تزايد التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة.

كما استفادت الشركة الأمريكية من ضعف أداء أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى مثل آبل وأمازون وفيسبوك وألفابت على خلفية تقارير بشأن فتح تحقيقات لمكافحة الاحتكار. وكانت القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت» تخطت تريليون دولار بجلسة 30 أبريل الماضي بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات الفصلية توقعات المحللين، قبل أن تعاود الهبوط مجدداً.

وسجل سهم الشركة الأمريكية مكاسب في الأسبوع الماضي نحو 8 بالمئة.

وخلال نفس الفترة، بلغت القيمة السوقية لشركتي أماوزن وآبل نحو 913.42 مليار دولار و885.20 مليار دولار على التوالي.