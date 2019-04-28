“مايكروسوفت” تعتزم إزالة انتهاء صلاحية كلمة المرور كميزة أمان أساسية في نظام التشغيل Windows 10

من الصعب التفكير في كلمة مرور آمنة، لذلك فإن مطالبة المستخدم بتغييرها كل 60 يومًا يؤدي إلى ضعف الأمن، وقد أدركت Microsoft ذلك وقررت إزالة انتهاء صلاحية كلمة المرور الافتراضية كميزة أمان أساسية في نظام التشغيل Windows 10.

عندما تقوم المؤسسات بنشر Windows 10 على عشرات أو مئات أو حتى الآلاف من الموظفين، فإن الأمان الافتراضي مهم جدا، لهذا السبب توفر Microsoft خطوط أمان Windows، والتي تتكون من مجموعة من إعدادات التكوين التي أوصت بها Microsoft والتي يمكن الاعتماد عليها لتوفير نظام تشغيل أكثر أمانًا.

كجزء من الأساس، اشترت Microsoft في الماضي سياسة انتهاء صلاحية كلمة المرور لمدة 60 يومًا، مما يعني أن كل مستخدم يضطر لتغيير كلمة المرور الخاصة به كل شهرين، ووفقا لموقع “Ars Technica”، فمع إصدار ويندوز 10 v1903، يتم إسقاط انتهاء صلاحية كلمة المرور من الأساس لأنه في الواقع يضر بالأمان.

تشرح Microsoft في أحدث مسودة أمان أساسية لنظام التشغيل Windows أنه “عندما يُجبر البشر على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، فغالبًا ما يقومون بإجراء تغيير بسيط ويمكن التنبؤ به لكلمات المرور الحالية و / أو ينسو كلمات المرور الجديدة الخاصة بهم. انتهاء صلاحية كلمة المرور هي دفاع فقط ضد احتمال سرقة كلمة مرور خلال فترة صلاحيتها وسيتم استخدامها من قبل كيان غير مصرح به، وإذا لم يتم سرقة كلمة المرور مطلقًا، فلن تكون هناك حاجة إلى انتهاء صلاحيتها”.

تشير Microsoft أيضًا إلى أنه في حالة سرقة كلمة مرور، فإن اللص لديه ما يصل إلى 60 يومًا لاستخدامها استنادًا إلى سياسة انتهاء الصلاحية هذه، وهو وقت كافٍ للحصول على الدخول إلى النظام والتسبب في الفوضى، ومن تم فهي لا تعمل، وهذا هو السبب وراء اختفائها.

وتبقى كلمات المرور بحاجة إلى تحقيق الحد الأدنى من الطول، وتكون معقدة بما يكفي حتى لا يتم تخمينها بسهولة، ولم يتم استخدامها من قبل، وأيضا تخزينها بشكل آمن.