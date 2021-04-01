سوبارو تكشف عن أوتباك Wilderness للطرق الوعرة

كشفت سوبارو عن علامتها الجديد Wilderness وأول سياراتها، أوتباك Wilderness.

تأتي السيارة كفئة للطرق الوعرة من أوتباك ولكنها تتميز بواجهة رياضية وتحصل على رفارف مميزة من البلاستيك عالي المقاومة، مع المزيد من التجهيزات القياسية مثل ذراع السحب وسكك الحمولة على السقف والتي يمكنها أيضاً حمل خيمة. وحصلت السيارة على لمسات خفيفة من اللون البرتقالي الذي يميز شعار Wilderness الجديد.

ميكانيكياً ستحمل السيارة محرك 2.4 لتر 4 سلندر مسطح ينتج 260 حصانمع ناقل حركة Lineartronic CVT ونظام الدفع الكلي مع ميزة التوجيه النشط لعزم الدوران، وحصلت السيارة على وضعية القيادة Mode X للطرق الوعرة.وحصلت على أجزاء مختلفة عن الفئة الأساسية حيث عدلت سوبارو نسبة ترس القيادة من 4.11:1 إلى 4.44:1 والتي تسمح بالحصول على المزيد من العزم عند دورات المحرك المنخفضة ما يمنح السيارة تماسك أفضل بنسبة 40% على الطرق الترابية.

ستصل السيارة إلى معارض سوبارو قبل نهاية العام كموديل لعام 2022 وستعلن الشركة عن مزيد من تفاصيل الأسعار والتوفر لاحقاً.