سوق أبوظبي المالي جذب مليون مستثمر بنهاية أبريل الماضي

بلغ عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ما يزيد على مليون مستثمر بنهاية أبريل الماضي، منهم نحو 40% من الأجانب، بينما تجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة حاجز الـ 8 آلاف مؤسسة، أكثر من 75% منها مؤسسات استثمارية أجنبية، بحسب خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة.

وقال لـ«الاتحاد»: إن السوق يحتضن حالياً نحو 70 شركة مدرجة عامة وخاصة، محلية وأجنبية، وأن القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق ارتفعت من 19 مليار درهم في 15 نوفمبر 2001 إلى نحو 495 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من 2019، أي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 20%.

وأكد المنصوري أن سوق أبوظبي استمر في النمو عاماً بعد عام، وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية على حد سواء بوتيرة عالية، حيث إن أكبر 25 مؤسسة استثمارية من ناحية الأصول التي تديرها مسجلة في السوق وتستثمر بشكل فعال، لافتاً إلى أن قيم صافي الاستثمار الأجنبي في الخمس السنوات الماضية بلغت 16.5 مليار درهم، كما سجلت قيم صافي الاستثمار المؤسسي نحو 18.4 مليار درهم في الفترة نفسها.

ونوه إلى أن السوق يقدم حالياً واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم متفوقاً على نظرائه من أسواق الأوراق المالية في المنطقة والعالم، ما يعزز من مكانة السوق وجهة مفضلة للاستثمار.

ومنذ انطلاق أعماله؛ حرص القائمون على سوق أبوظبي للأوراق المالية على تبني أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية، حيث كان السوق أول سوق مالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد تقنية البلوك تشين في خدمة التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المدرجة، كما أطلق السوق خدمة البيع على المكشوف الفني كأول سوق مالي يقدم هذه الخدمة في منطقة الخليج العربي.

هذه الإنجازات، وغيرها الكثير ساهمت في تعزيز الاعتراف العالمي بتفوق السوق واستيفائه المعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، حيث قام كل من مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز» بترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة، في الوقت الذي كان تم تصنيف السوق «سوق ناشئ» من قبل مؤشرات «فتسي»، و«ستاندرد آند بورز»، و«راسل انفاستمنت».

وأضاف المنصوري أن سوق أبوظبي للأوراق المالية مستمر حالياً في تطوير عملياته، بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد العالمي، ويتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر السوق أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، من خلال الاستمرار في تطوير بيئته الاستثمارية الجاذبة، وتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة على مستوى المنطقة.