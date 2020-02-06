سوق الأسهم السعودية تحتل المركز العاشر عالمياً من حيث القيمة السوقية بنهاية 2019

احتلت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" المركز العاشر بين أكبر البورصات عالميا من حيث القيمة السوقية بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) السابق له، بدعم من إدراج شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، فالسوق السعودية تصدرت البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.407 تريليون دولار (9.025 تريليون ريال) بنهاية 2019.

وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية بنهاية ديسمبر الماضي بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية بنسبة 389 في المائة، لتبلغ 2.407 تريليون دولار (9.025 تريليون ريال) بنهاية شهر ديسمبر، مقارنة بنحو 492 مليار دولار ريال (1.844 تريليون ريال) بنهاية شهر نوفمبر السابق له.

جاء ذلك عقب إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما ضاعف تقريبا السيولة المتداولة في السوق، بدعم أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 1.88 تريليون دولار "7.05 تريليون ريال" وفق إغلاق السهم بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 35.25 ريال "9.4 دولار".

الـ 10 الكبار

جاء ترتيب أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ24.1 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 17 في المائة عن تشرين الثاني (نوفمبر) قبله.

وثانيا حلت بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ13 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 33 في المائة، ثم بورصة طوكيو "اليابان" بـ6.19 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 17 في المائة.

فيما جاءت بورصة شنغهاي "الصين" رابعا بـ5.11 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 30 في المائة، ثم بورصة هونج كونج "الصين" بـ4.9 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 28 في المائة.

وفي المركز السادس جاءت يورونكست "أوروبا" بـ4.7 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 26 في المائة عن نوفمبر، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ4.18 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 15 في المائة.

وثامنا بورصة شنزو "الصين" بـ3.41 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 42 في المائة عن تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم بورصة تورنتو "كندا" بـ2.409 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 24 في المائة.

عاشرا سوق الأسهم السعودية "تداول" بقيمة سوقية 2.407 تريليون دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019.