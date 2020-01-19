سوق الأسهم السعودية يختم الأسبوع بشكل إيجابي لـ 90% من الشركات

أنهت أسهم 173 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع المنصرم على اللون «الأخضر»، في الوقت الذي حقق فيه مؤشر السوق مكاسب إيجابية يصل حجمها إلى 114 نقطة، وسط أداء إيجابي لمعظم القطاعات المدرجة.

وتعيش الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، خلال الأيام الحالية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019.

فيما تكشف نتائج الشركات التي بادرت بالإعلان خلال الأيام الماضية إلى تحسن إيجابي بمتوسط 22 في المائة، بالمقارنة مع مجموع نتائج الشركات ذاتها خلال الربع الأخير من عام 2018.

وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، أي ما يعادل 114 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8460 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8346 نقطة.

وبدأت الشركات السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي الإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2019، فيما كانت شركة «المتقدمة» أول المعلنين، في حين من المنتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان عن النتائج المالية خلال المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية والتي من المقرر أن تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغت نحو 20.67 مليار ريال (5.51 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.

وفي هذا الشأن أيضا، سجلت جميع قطاعات السوق ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي باستثناء قطاعي «الطاقة» و«التطبيقات وخدمات التقنية» المنخفضين بنحو 1 في المائة، فيما تصدر قطاع «الإعلام والترفيه» قائمة القطاعات المرتفعة بـ7.2 في المائة، كما صعد قطاع «المواد الأساسية» بـ2.7 في المائة.

وبإغلاق يوم الخميس الماضي قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 8.8 تريليون ريال (2.36 تريليون دولار)، فيما استقرت المكررات الربحية عند مستويات 20 مكرر، وهو مستوى جاذب للمستثمرين الراغبين في تعزيز استثماراتهم في العديد من أسهم الشركات المدرجة.

ويعتبر أداء سوق الأسهم السعودية في الأيام الأولى من عام 2020 أداءً محفزاً للسيولة النقدية التي تبحث عن الاستثمار، حيث نجح مؤشر السوق في تسجيل مكاسب إيجابية دفعته إلى بلوغ مستويات لم يحققها منذ أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي.

ومن المنتظر أن تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على نحو إيجابي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الجمعة إلى مستويات قياسية جديدة، لتحقق بذلك مكاسب في أسبوع شهد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة أو خمسين نقطة إلى 29348 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.3 في المائة أو 32 نقطة إلى 9389 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» بنسبة 0.3 في المائة أو 12 نقطة إلى 3329 نقطة.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها الأسواق الأميركية أداء أسواق المال العالمية في مستهل تعاملات هذا الأسبوع، فيما تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أهم أسواق العالم، والتي تأتي في المرتبة التاسعة من حيث القيمة السوقية.

وتعليقاً على أداء سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب المحلل المالي والفني، أن مؤشر السوق سيسعى خلال تداولات مطلع الأسبوع إلى تخطي حاجز 8500 نقطة، وقال: «قد ينجح مؤشر السوق في تخطي هذا الحاجز والاستقرار فوقه في حال كان هنالك تحرك إيجابي من سهم شركة أرامكو، وبعض أسهم البنوك».

إلى ذلك، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 173 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 20 شركة فقط، واستقرت أسعار أسهم شركتين عند مستواها نفسه للأسبوع الذي سبقه.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».