سوق الإنترنت يفقد نحو 400 ألف مستخدم خلال شهر سبتمبر الماضي

تراجع عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem إلى 3.36 مليون مستخدم سبتمبر الماضي مقارنة ب 3.39 مليون مستخدم في أغسطس منخفضا بنسبة 1%.

فقد سوق الإنترنت نحو 400 ألف مستخدم خلال شهر سبتمبر الماضي ليتراجع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت إلى 42.9 مليون مستخدم مقابل 43.3 مليون مستخدم في شهر أغسطس من العام الجاري.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انخفض عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل بنسبة 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس ليسجل 33.3 مليون مستخدم مقابل 33.9 مليون مستخدم في شهر أغسطس.

وتراجع عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem إلى 3.36 مليون مستخدم سبتمبر الماضي مقارنة ب 3.39 مليون مستخدم في أغسطس منخفضا بنسبة 1%.

وأظهر تقرير وزارة الاتصالات نموا في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL بنسبة 2% خلال شهر سبتمبر الماضي، ليزيد عدد مستخدمي ADSL إلى 6.2 مليون مستخدم مقابل 6 ملايين مستخدم في شهر أغسطس.

يذكر أن سوق المحمول في مصر فقد نحو 702.1 ألف مشترك خلال شهر سبتمبر الماضي وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتراجع عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمولفي مصر من 95.2 مليون مشترك في أغسطس إلى 94.5 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي.

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