سوق العمل الأمريكية يتحسن بشكل غير متساو

تمكن ملايين الأميركيين الذين خسروا وظائفهم بسبب جائحة «كورونا»، في الحصول على وظيفة، لكنّ العمال السود ومن أصول إسبانية يلاقون صعوبة في تحقيق هذا الهدف، وهي ظاهرة لانعدام المساواة تواجهها الولايات المتحدة منذ عقود.

ويشير الخبراء إلى أن هذا التفاوت يغذّيه التمييز في التوظيف منذ زمن، ويعود أيضاً لاضطرابات معينة مرتبطة بكوفيد، ما يمنع بعض العاطلين عن العمل من تأمين وظيفة يمكنهم الذهاب إليها، أو تمنحهم شعوراً بالأمان.

وتقول كايت بان، مديرة سياسة سوق العمل في منظمة «واشنطن سنتر فور إكويتابل غروث» غير الحكومية، إنه «لم يتم فعلياً تناول المسائل المتعلقة بهذا التباين الاقتصادي الكامن».

وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة مجدداً إلى 5.9% في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن سجل ارتفاعاً كبيراً بلغ 14.7% في أبريل (نيسان) 2020 بسبب إجراءات العزل لمنع انتشار فيروس «كورونا»... لكن إذا كانت نسبة 5.2% فقط للعمال البيض، فإنها تصل إلى 7.4% للعمال من أصل إسباني و9.2% للعمال السود.

وهي هوّة عِرقية وإثنية كان أكبر اقتصاد في العالم يعاني منها منذ وقت طويل قبل الجائحة، عندما كانت نسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً.

وتعهد الرئيس جو بايدن بمعالجة المشكلة، مؤكداً أن خطتَي الاستثمار الضخمتين التي يأمل في تمريرهما في الكونغرس قد تضمنان انتعاشاً اقتصادياً مستداماً وأكثر شمولاً. وهذا أيضاً هو هدف الاحتياطي الفيدرالي، عندما يؤكد أنه يريد إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر لفترة من أجل تعزيز التوظيف في صفوف الأقليات، ما استغرق ما يقارب عقداً من الزمن بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال ويليام سبريغز، كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد «إي إف إل - سي آي أو» النقابي لوكالة الصحافة الفرنسية: «الجميع يعمل بشكل أفضل عندما تكون الكعكة أكبر، وتصبح الكعكة أكبر من خلال انتهاج مواقف هجومية في هذه المواضيع».