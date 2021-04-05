سوق العمل السعودية يشهد انخفاض في العاملين الأجانب

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تراجع عدد المشتغلين الأجانب بنحو 135 ألف مشتغل خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة السعودية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس الأحد انخفاض عدد المشتغلين السعوديين بنحو 1078 موظفاً خلال الربع الرابع العام المنصرم مقارنة بالربع الذي سبقه ليصل عددهم إلى 3.25 مليون موظف.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.6 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث 2020.