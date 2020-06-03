سوني: آلان وقت سماع أصوات أكثر أهمية... تقوم بتأجيل حدث الكشف عن PS5 المقرر في 4 يونيو

أعلنت شركة سوني عن تأجيل حدث الكشف عن بلاي ستيشن 5 المقرر في 4 يونيو يوم الاثنين، قبل أيام قليلة مما كان من المحتمل أن يكون قائمة كبيرة من الأجهزة.

والسبب بالطبع هو الاحتجاجات المستمرة بعد وفاة جورج فلويد في 25 مايو بعد أن ركع ضابط شرطة مينيابوليس ديريك شوفين على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

كما أعلنت شركة سوني التغيير في إعلان عبر تغريدة على تويتر حيث يقول الإعلان: “في حين أننا نفهم أن اللاعبين في جميع أنحاء العالم متحمسون لمشاهدة ألعاب PS5، فإننا لا نشعر أن الوقت الآن مناسب للاحتفال، ونريد الآن أن نتراجع ونسمح بسماع أصوات أكثر أهمية”.



جاء التأجيل بعد ساعات من بحث سوني في الاحتجاجات المستمرة ضد وحشية الشرطة والظلم العنصري ببيان منفصل. إنها واحدة من العديد من البيانات الصادرة عن العلامة التجارية التي أعربت عن دعمها للمساواة بشكل عام دون التعهد بإجراء ملموس.



لكن تأجيل PS5 يكشف بلا شك عن تكلفة ملموسة لسوني، التي عليها الآن لتحديد موعد جديد للكشف في خضم صيف مزدحم بالتيارات المجدولة للتعويض عن سلسلة إلغاء العروض التجارية. لأنه نعم، لا تزال جائحة كورونا موجودةً ولا يزال يقف عائقًا أمام أي شيء يهدف إلى جذب حشد كبير.

القرار – ربما بشكل غير مفاجئ – قوبل بردود فعل متباينة من قبل الجمهور حيث تتراوح الشكاوى من ملاحظات مفادها أن الألعاب هي شكل من أشكال الهروب من الواقع.