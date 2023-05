سوني تفاجئ متابعيها بألعاب جديدة وإكسسوارات مبتكرة في حدث PlayStation Showcase

قامت شركة سوني ببث PlayStation Showcase ، الحدث الذي طال انتظاره، على اليوتيوب مباشرةً مساء الاربعاء، وتضمن العرض تحديثات حول الألعاب القادمة لجهاز PS5 و PSVR 2.

Here's another look at Project Q — Sony’s new handheld device: • Stream PS5 games using Remote Play over Wi-Fi • DualSense buttons • 8-inch LCD screen, runs games up to 1080p & 60fps • Launching later this year pic.twitter.com/tc241EgVuC

امتد العرض لمدة ساعة، وشمل إعلانات عن ملحقات الأجهزة الجديدة ، بما في ذلك Project Q Remote Play وزوج جديد من سماعات الاذن من بلاي ستيشن.

من المقرر إطلاق جهاز Project Q Remote Play المحمول في وقت لاحق من هذا العام وبتوقع إحداث ثورة في تجربة الألعاب. كما كشفت سوني النقاب عن زوج جديد من السماعات من المقرر أن يصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام.

Sony may have revealed a ton of games including Metal Gear Solid 3 Remake at its PlayStation Showcase but Microsoft has taken to Twitter to make clear that a dozen of them are also coming to Xbox. https://t.co/DdiW7kc2DJ pic.twitter.com/9jOLmibXfi

