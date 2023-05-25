سوني تفاجئ متابعيها بألعاب جديدة وإكسسوارات مبتكرة في حدث PlayStation Showcase

قامت شركة سوني ببث PlayStation Showcase ، الحدث الذي طال انتظاره، على اليوتيوب مباشرةً مساء الاربعاء، وتضمن العرض تحديثات حول الألعاب القادمة لجهاز PS5 و PSVR 2.

Here's another look at Project Q — Sony’s new handheld device:



• Stream PS5 games using Remote Play over Wi-Fi

• DualSense buttons

• 8-inch LCD screen, runs games up to 1080p & 60fps

• Launching later this yearpic.twitter.com/tc241EgVuC — PS5 - PlayStation 5 News (@PS5Console) May 24, 2023

امتد العرض لمدة ساعة، وشمل إعلانات عن ملحقات الأجهزة الجديدة ، بما في ذلك Project Q Remote Play وزوج جديد من سماعات الاذن من بلاي ستيشن.

سوني تخلق ثورة في تجربة الالعاب

من المقرر إطلاق جهاز Project Q Remote Play المحمول في وقت لاحق من هذا العام وبتوقع إحداث ثورة في تجربة الألعاب. كما كشفت سوني النقاب عن زوج جديد من السماعات من المقرر أن يصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام.

Sony may have revealed a ton of games including Metal Gear Solid 3 Remake at its PlayStation Showcase but Microsoft has taken to Twitter to make clear that a dozen of them are also coming to Xbox. https://t.co/DdiW7kc2DJ pic.twitter.com/9jOLmibXfi — IGN (@IGN) May 25, 2023

سوني تخضع لاعبيها لتجربة "الحنين الى الماضي"

بالإضافة إلى ذلك ، أكدت سوني تطوير لعبة Metal Gear Solid 3. يعد الإصدار الذي تم تجديده بتقديم صور وأسلوب لعب محسّنة، مما يوفر تجربة حنين إلى الماضي لكل من اللاعبين الجدد والقدامى.

خلال الحدث، عرض، ولأول مرة مقطعًا دعائيًا جديدًا آسرًا لـ Final Fantasy XVI. استمتع المشاهدون ايضا بإلقاء نظرة خاطفة على Spider-Man 2.