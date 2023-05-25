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سوني تفاجئ متابعيها بألعاب جديدة وإكسسوارات مبتكرة في حدث PlayStation Showcase

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 01:20
سوني تفاجئ متابعيها بألعاب حديثة وإكسسوارات مبتكرة
Shutterstock

قامت شركة سوني ببث PlayStation Showcase ، الحدث الذي طال انتظاره، على اليوتيوب مباشرةً مساء الاربعاء، وتضمن العرض تحديثات حول الألعاب القادمة لجهاز PS5 و PSVR 2.

امتد العرض لمدة ساعة، وشمل إعلانات عن ملحقات الأجهزة الجديدة ، بما في ذلك Project Q Remote Play وزوج جديد من سماعات الاذن من بلاي ستيشن.

سوني تفاجئ متابعيها بألعاب حديثة وإكسسوارات مبتكرة

سوني تخلق ثورة في تجربة الالعاب

من المقرر إطلاق جهاز Project Q Remote Play المحمول في وقت لاحق من هذا العام وبتوقع إحداث ثورة في تجربة الألعاب. كما كشفت سوني النقاب عن زوج جديد من السماعات من المقرر أن يصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام. 

 سوني تخضع لاعبيها لتجربة "الحنين الى الماضي"

بالإضافة إلى ذلك ، أكدت سوني تطوير لعبة Metal Gear Solid 3. يعد الإصدار الذي تم تجديده بتقديم صور وأسلوب لعب محسّنة، مما يوفر تجربة حنين إلى الماضي لكل من اللاعبين الجدد والقدامى.

خلال الحدث، عرض، ولأول مرة مقطعًا دعائيًا جديدًا آسرًا لـ Final Fantasy XVI. استمتع المشاهدون ايضا بإلقاء نظرة خاطفة على Spider-Man 2.

كلمات دالة:سونيبلاي ستيشنPS5 gamesFinal Fantasy XVIPlayStation Showcase

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