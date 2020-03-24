"سوني" و"آبل" تتحديان ظروف كورونا بالكشف عن «بلاي ستيشن-5» و«آيباد برو» الجديدين

على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم والركود الجزئي في أسواق الأجهزة التقنية والاستهلاكية، إلا أن شركات تقنية تحدت هذه الظروف عبر كشفها عديدا من المنتجات الجديدة، التي كانت من أبرزها جهاز الألعاب الأشهر «بلاي ستيشن- 5» من شركة سوني، والحاسب اللوحي «آيباد برو» الجديد من شركة أبل، اللذان تم الكشف عنهما الأسبوع الماضي ضمن مؤتمرات وأحداث إطلاق افتراضية.

«آيباد برو» 2020

أعلنت شركة أبل عن جهاز آيباد برو الأكثر تطورا، الذي يأتي بشريحة A12Z Bionic؛ ليكون أسرع وأقوى من معظم أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تعمل بنظام "ويندوز"، ويتميز «آيباد برو» الجديد، بكاميرا واسعة للغاية، وميكروفونات تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية، وماسح ضوئي غير مسبوق إليه يعمل بتكنولوجيا LiDAR، يتيح لمستخدميه أحدث الإمكانات في مجال استشعار العمق، ويفتح المجال لمزيد من مهام سير العمل الاحترافية، مع دعم تطبيقات الصور والفيديو الاحترافية.

وبفضل الماسح الضوئي الذي يعمل بتكنولوجيا LiDAR إلى جانب الكاميرات الاحترافية ومستشعرات الحركة والأداء الاحترافي والصوت الاحترافي وشاشة Liquid Retina المذهلة والتطبيقات القوية، يحتل iPad Pro الصدارة بوصفه أفضل جهاز في العالم لتكنولوجيا الواقع المعزز، ومع نظام iPad OS 13.4، تضيف "أبل" دعم لوحة التحكم لأجهزة آيباد برو؛ ما يمنح المستخدمين طريقة جديدة كليا للتفاعل مع أجهزتهم.

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة من نوع Liquid Retina التي تغطي الواجهة بالكامل، التي تتوافر بمقاس 11 بوصة و12.9 بوصة، وتتميز بدعم مجموعة ألوان كبيرة لتسمح للمستخدمين بمشاهدة الصور والفيديوهات والتطبيقات والألعاب بتفاصيل دقيقة، فيما يتميز نظام الكاميرات بكاميرا واسعة 12 ميجا بيكسل لالتقاط الصور وتسجيل فيديوهات بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا واسعة للغاية بدقة عشرة ميجا بيكسل يمكنها التكبير والتصغير لالتقاط نطاق رؤية أوسع كثيرا، وتأتي إضافة الكاميرا الجديدة لمضاعفة إمكانات الصور والفيديوهات.

«بلاي ستيشن-5»

أعلنت شركة سوني الأسبوع الماضي رسميا مواصفات الجيل التالي من منصة الألعاب التابعة لها «بلاي ستيشن-5» ، التي من المقرر طرحها في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي، وقالت الشركة إن المنصة ستحوي نسخة مخصصة من المعالج ثماني النواة من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجا هرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825

جيجابايت.

وركزت "سوني" خلال الحدث على قدرة أقراص SSD على تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي "بلاي ستيشن- 4" ــ التي لا تستخدم التقنية ــ و"بلاي ستيشن- 5"، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل جيجابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل خمسة جيجابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

يشار إلى أن "سوني" كانت قد ذكرت في السابق أن المنصة ستدعم عرض ألعاب 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارا في الثانية.

كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة «بلاي ستيشن-4».