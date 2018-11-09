سويفت للتراسل المالي تعتزم فصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها

قال جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل المالي، اليوم الجمعة، إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها في مطلع الأسبوع المقبل.



وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت سويفت بالفعل إنها ستعلق وصول بنوك إيرانية لم تُحددها إلى نظامها للتراسل من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.



وفي بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لم تتطرق سويفت لذكر العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على بعض المؤسسات المالية الإيرانية يوم الاثنين، في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية لإجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.



وقال بيان سويفت إن تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل هو خطوة "مؤسفة"، لكنها "اتُخذت لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع نطاقاً".

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