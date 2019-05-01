سيارات كهربائية خطفت الأنظار في معرض جنيف لعام 2019

خطفت السيارات الكهربائية الأنظار في معرض جنيف الذي يعتبر من أهم معارض السيارات في العالم حيث تلتقي فيه عمالقة صناعة السيارات، بالإضافة إلى الشركات الناشئة لعرض آخر إبداعاتها، وهذه علامة واضحة للمستقبل التي قد تنتهي به حقبة السيارات التي تعمل علىى"البنزين".

حيث سيطرت السيارات الكهربائية بكافة الأشكال والأنواع على المعرض بدءاً من المركبات الصغيرة المخصصة للتنقل في شوارع المدينة، وحتى الرياضية وسيارات الـ"كوبيه" الأنيقة، وصولاً إلى سيارات الأراضي الوعرة.

وكانت من أبرز الشركات التي طرحت الموديلات الكهربائية الجديدة فولكس فاجن، بورش، هوندا،بيجو، بينينفارينا، وكيا. حيث قامت هذه الشركات بطرح نماذج أولية سيتم طرحها قريباً في الأسواق، مثل هوندا "إيه بروتوتايب E Prototype"، وسيارة بيجو "إيه-208 "E-208، فضلاً عن السيارات الاختبارية مثل فولكس فاجن "أي دي بوغي ID Buggy".

وأوضح البروفيسور فرديناند دودينهوفر، الأستاذ بجامعة دويسبورج/إيسن الألمانية، أن سبب توجه الشركات إلى التوسع في الاعتماد على المحركات الكهربائية هو زيادة المطالبات بالحد من الانبعاثات الضارة وعدم استخدام وقود الديزل.

من أهم السيارات الكهربائية التي هيمنت على المعرض :

السيارة الرياضية الكهربائية الأولى(سويسرا):

كشفت شركة بييش السويسرية النقاب عن أول سيارة رياضية كهربائية من طراز بييش رابط مارك زيرو. حيث تزن هذه السيارة نحو 1800 كيلو غراما، ويُمكنها قطع مسافة 500 كيلومتر دون الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.





كيا تلفت الأنظار بسيارة كهربائية جديدة ذات أربعة أبواب

تميزت كيا بسيارتها الجديدة بتصميم يتمحور حول عنصر جذب القلوب، وجعلها تخفق بسرعة مع رفع درجات الدهشة، حيث ابتعدت عن الجوانب العقلانية لتركز على العناصر الوجدانية.

جاءت السيارة بأربعة أبواب كأول سيارة ركاب تعمل بالكهرباء تماماً. حيث تجمع بين السيارة الرياضية القوية والصالون العائلي الأنيق. وتميزت مقدمة السيارة بشكل" أنف النمر" مضاء وجريء ومحاط بوحدات المصابيح لخلق نموذج مميز يظهر بوضوح وعلى الفور أن السيارة من سيارات كيا للقرن الواحد والعشرين.

وتم استخدام قطعة واحدة من الزجاج لكل من الزجاج الأمامي والسقف.







بيجو E-208

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن جيل جديد من سيارتها 208 المنتمية لفئة السيارات الصغيرة. حيث تعتمد السيارة على محركات كهربائية قادرة على إنتاج قوة 163 حصان مع مدى سير للبطارية الكهربائية يصل إلى 340 كيلو متراً.





أسرع السيارات الكهربائية في العالم

تعتبر سيارة باتيستا واحدة من أسرع السيارات على الكرة الأرضية، وقد تم الكشف عنها من قبل شركة "أوتوموبيلي بينينفارينا" حيث تصل سرعتها إلى 350 كلم في الساعة وبمقدارها أن تتسارع من صفر إلى 300 كيلومتر في الساعة في أقل من 12 ثانية. كما يمكن أن تقطع السيارة أيضاً 450 كيلومتراً بعد كل مرة يتم شحنها.

وتمتاز بطارية هذه السيارة بقدرة120 كيلوواط متصلة بأربعة محركات كهربائية قوتها الإجمالية 1,900 حصان و2,300 نيوتن.

تجمع هذه السيارة بين الإلهام الحقيقي والابتكار وتعتبر أقوى وأفخم سيارة رياضية إيطالية الصنع في التاريخ، مصممة لتقديم أداءً كهربائياً استثنائياً في جسم جميل. من الجدير بالذكر أن سعرها يبلغ 2 مليون يورو.

فولكس فاجن ID Buggy:

تمتاز هذه السيارة من فولكس فاجن بسعة بطارية 62 كيلو واط ومحركات كهربائية تنتج 201 حصان، وتصل سرعتها 100 كيلو خلال 7.4 ثانية، و مدى الشحنة الواحدة إلى 250 كم.

هوندا E Prototype:

تحتوي السيارة على العديد من مميزات التكنولوجيا المستقبلية، مثل المرايا الجانبية المعتمدة على الكاميرا، وكابينة للقيادة مزودة بشاشات. كما يمكنها قطع مسافة 200 كم في الشحنة الواحدة ويمكن شحن 80% منها في خلال 30 دقيقة.

وقد يبدأ سعرها من 33 ألف دولار أمريكي وينتهي عند 52 ألف دولار أمريكي.

بورش تايكان:

تعد من أبرز السيارات الكهربائية التي ظهرت في المعرض. حيث تتميز بقدرة على قطع مسافة تصل إلى 500 كيلو متر قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، ويتم إعادة شحنها خلال 4 دقائق بما يكفي لقطع 100 كيلو متر.

وستتسارع سيارة تايكان 2020 القادمة من 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال زمن أقل من 3.5 ثانية ، كما يمكنها الوصول إلى سرعة 200 كم/س خلال أقل من 12 ثانية .

هكذا تستمر التكنولوجيا بإبهارنا وتسهيل لحياتنا. وتكمن الأهمية في هذه السيارات بالحفاظ على البيئة من الغازات المنبعثة والاستغناء عن استخدام الوقود كالبنزين وقد تساهم بتخفيض الكلفة على المستخدم.