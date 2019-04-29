شاهد: جولة “ديزرت فوكس” في صحراء دبي

أطلقت إكسبلورر تورز سيارة Desert Fox – وهي أكثر بكثير من مجرد عربة رملية بمحرك سعته 2 ليتر وقوة 160 حصان.

وفي حين أن هذه المواصفات قد تبعث الخوف في بعضنا، إلا أن السيارة لديها ميزات أمان خاصة بما في ذلك الوقاية من الصدمات، ومصدات السرعة على الطرق الوعرة، والقفص المصمم خصيصًا لحماية الركاب.

وطور الرئيس التنفيذي لشركة إكسبلورر تورز ديزرت فوكس باستخدام خلفيته الهندسية في رياضة السيارات لإنشاء واحدة من أقوى المركبات الرملية الآمنة في المنطقة.

وتستغرق الرحلة إلى الصحراء حوالي 45 دقيقة وعند وصولك سوف تحصل على إحاطة سريعة حول نصائح القيادة وميزات السلامة، وسيتم تزويدك بخوذة ونظارات واقية كما تقود المجموعة في قافلة مع أحد أعضاء فريق الخبراء على الطريق، بحسب موقع واتس أون.

وتشتمل التجربة على مزيج من الكثبان الرملية المنخفضة والعالية، وستنتقل عبرها وحولها، مع صوت محرك Fox يئز في أذنيك.

وهناك خيار إما لمقعد فردي بتكلفة 550 درهم، أو بمقعد مزدوج بتكلفة 898 درهم.

إكسبلورر تورز، فوسيل روك، يوميًا من 8 صباحًا إلى 3 مساءً هاتف: 042861991. explorertours.ae