سيارات مستعملة في الإمارات - لا يتجاوز سعرها 10 آلاف درهم

أصبحت السيارة من ضروريات الحياة وليس بمقدور جميع الأشخاص شراء سيارات جديدة، لذلك يلجأ الكثيرون إلى شراء السيارات المستعملة.

وفي هذا المقال نتناول أسعار سيارات مستعملة بأسعار رخيصة، خاصة للأشخاص المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيارات مستعملة بأسعار رخيصة في الإمارات:

سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر - 2006

تتميز هذه السيارات بالعديد من الخيارات التي تجعلها من السيارات المفضلة عند كثير من الأشخاص، وتتمتع بوجود أنظمة امان، مثل فرامل مانعة للانزلاق، بالإضافة لوجود وسائد هوائية وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل.

سعر سيارة سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر - 2006:

يتراوح سعر هذه السيارة ما بين 9 - 10 آلاف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا ياريس - 2007

من أشهر السيارات المستعملة في السوق الإماراتي سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 والتي تعتبر أكثر السيارات طلبًا، وتنتمي هذه السيارة إلى شريحة السيدان، وتعمل عبر وقود البنزين، ومحرك متصل بناقل اتوماتيك، والعديد من التجهيزات والمميزات.

سعر سيارة تويوتا ياريس - 2007

يتراوح سعر هذه السيارة ما بين 8 - 10 آلاف درهم إماراتي

سيارة نيسان صني - 2013

تحظى سيارة نيسان صني موديل 2013 بشعبية كبيرة في سوق السيارات المستعملة بالامارات العربية المتحدة، وتنتمي إلى طرازات السيدان الاقتصادية، تعمل بوقود البنزين، وناقل حركة اوتوماتيكي.

سعر سيارة نيسان صني 2013

يتراوح سعر هذه السيارة الشعبية في الإمارات ما بين 9 - 10 آلاف درهم إماراتي

سيارة كيا بيكانتو - 2014

تتمتع هذه السيارة بشعبية كبيرة بين فئة الشباب بشكل خاص، وهي من السيارات الهاتشباك الشهيرة، وتتمتع بالعديد من الميزات لعل ابرزها حجمها الصغير، وتنتشر هذه السيارة بشكل كبير في عدد من الدول العربية.

سعر سيارة سيارة كيا بيكانتو 2014

يتراوح سعر هذه السيارة ما بين 8 - 10 آلاف درهم إماراتي

سيارة بيجو 301 - 2015

تمتلك هذه السيارة عدد من الميزات أبرزها وسائل الامان من احزمة أنان إلى نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرام، بالإضافة لوجود وسائد هوائية.

وتعتبر من السيارات التي يكثر عليها الطلب في دول الخليج وخاصة الإمارات.

سعر سيارة بيجو 301 - 2015

يبلغ سعر هذه السيارة 10 آلاف درهم