سيارة الهامر تعود للانطلاق في شوارع دبي في 2022

تخطط جنرال موتورز (GM) لإعادة إطلاق علامة هامر في عام 2022، لكن هذه المرة كشاحنة كهربائية.

قال التقرير الذي نشرته بلومبيرغ إن شركة صناعة السيارات الأمريكية تخطط لإدخال شاحنة بيك أب على غرار تصميم هامر نفسه، الذي كان شائعًا في دبي قبل إيقافه في عام 2010.

واشترت جنرال موتورز علامة هامر في عام 1998 وبلغت مبيعاتها ذروتها في عام 2006 لكنها تراجعت في أعقاب التحرك نحو المزيد من السيارات الصديقة للبيئة.

وفي عام 2010، عندما تم إيقاف العلامة التجارية، كان الشرق الأوسط ثاني أكبر سوق لهام بعد الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم جنرال موتورز لصحيفة أرابيان بيزنس عندما سئل عن تقرير بلومبيرغ “جنرال موتورز ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على هذا”.