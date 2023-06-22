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"سير" أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 22 حزيران / يونيو 2023 - 09:31
سير

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارتها ترخيصًا صناعية لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية "سير".

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سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان نشرته يوم أمس الأربعاء إن المصنع التابع للشركة يقع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحى تصل إلى ما يقارب المليون متر مربع.

واستطرد البيان إن هناك الكثير من الإسهامات الاقتصادية المتوقعة لهذا المشروع من بينها حذب عدد من الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ قيمتها 562 مليون ريال، وتوفير ما يقارب 30 ألف فرصة عمل، والإسهام في الناتج المحلي ب قيمة 30 مليار ريال مع حلول عام 2034.

والجدير بالكر ان سير هي اول عالمة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، وتعمل على تصميم وتصنيع وبيع سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي في السعودية والشرق الأوسط، ومن المتوقع ان يبدأ الإنتاج في شركة سير خلال عام 2025.


وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلنت في 3 نوفمبر 2022 عن إطلاق شركة سير، وقال إن الهدف منها ليس بناء علامة تجارية للسيارات في السعودية فقك، بل دعم تمكين قطاعات استراتيجية من أجل تطوير المنظومة الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية، مما يساعد بـ استحداث فرص عمل لكفاءات المخلية، وتوفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص.

وسير هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات وشركة Foxconn، ومن المقرر ان تحصل على تراخيص تقنية متعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة BMW.

 

 

 

 

كلمات دالة:سير

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