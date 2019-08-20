شاهد: أحد أغلى أطباق الطعام في العالم يصل إلى دبي

أضاف مطعم بيلوغا، المطعم الوحيد المخصص للكافيار في دبي، أحد أغلى الأطباق في العالم إلى القائمة – 24 قيراط من الذهب مع كافيار ألماس.

الطبق مستوحى من المطبخ الفرنسي مع لمسة عصرية.

ويعرف كافيار ألماس، في عالم الكافيار، بأنه أندر وأغلى أنواع الكافيار، بحسب موقع ahlanlive.



تكلفة السيجار الذهبي عيار 24 قيراطًا مع Almas Caviar هو 1150 درهماً. ومع ذلك، فإن تكلفة 250 جرام من كافيار Beluga’s Almas تصل إلى 36.305 درهم.

يستقبل مطعم بيلوغا زبائنه من الأحد إلى الأربعاء – من 2 مساءً إلى 11 ليلاً، ومن الخميس إلى الجمعة – من 2 مساءً إلى 2 صباحًا وأيام السبت – 12 مساءً إلى 11 ليلاً.

للحجز ، اتصل على 97143408882 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى reservations@belugabar.com