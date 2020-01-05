شاهد: أكثر منتجع رومانسية في العالم

تم اختيار “باروس مالديفز” في جزر المالديف بالمحيط الهندي كأفضل منتجع رومانسي فاخر في جوائز السفر العالمية للعام السابع على التوالي.

ويمكن لضيوف المنتجع الاختيار من بين 75 فيلا، كل منها تحتوي على شرفة خاصة، وكراسي استلقاء للتشمس على الشاطئ، وملابس حمام فاخرة، وحصائر لممارسة اليوغا، ودش مطري خارجي، وواي فاي، وجهاز تلفزيون مع نظام صوت محيطي، والكثير منها لديها حمامات سباحة خاصة بها.

و هناك العديد من خيارات تناول الطعام الفاخرة، بالإضافة إلى رحلات المغامرات والقوارب البحرية والمنتجعات الصحية ومراسم الزواج التقليدية في المالديف.

و لطالما كانت جزر المالديف وجهة راقية للمنتجعات، وتم اختيار كودادو، وهو منتجع للكبار فقط يعمل بالطاقة الشمسية في جزر المالديف، كأفضل منتجع فاخر جديد في العالم في لعام 2019.

وتم افتتاح باروس قبل نحو 44 عاماً، مما يجعله أحد أقدم المنتجعات في المالديف، و للوصول إليه، يمكن للضيوف ركوب قارب سريع لمدة 25 دقيقة من مطار جزر المالديف الدولي.

وتبدأ أسعار الفلل الفاخرة من حوالي 863 دولار في الليلة لشخصين في موسم الذروة، أما الجناحان اللذان تمت إضافتهما حديثاً فيعتبران من أكثر الأجنحة تميزاً في المنتجع، وتصل أسعار الغرف فيهما إلى نحو 2086 دولار لشخصين، بحسب بيزنس إنسايدر.



