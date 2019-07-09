شاهد: أول مكتب متنقل في العالم والذي تكلف ملايين الدولارات

قامت شركة التخصيص Lexani Automotive ومقرها كاليفورنيا، بتحويل شاحنة Ford F-550 الأمريكية إلى”مكتب متكامل على عجلات”.

الشاحنة من طراز فورد تبلغ تكلفتها مليون دولار، وتمتلك جسما ضخما يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار. ويطلق عليها اسم G-77: Sky Master، وتتميز بتشطيب خارجي أنيق أسود بالكامل.



عند الدخول داخل المقصورة، يشبه الجزء الداخلي مقصورة طائرة خاصة، مع توفير المزيد من وسائل الراحة والأجهزة مع طلاء الذهب عيار 24 قيراطا.



تحتوي مجموعة G-77 على ستة مقاعد مخصصة للطاقة وملفوفة بجلد تان وتوفر خيارات التدفئة والتدليك.



أبرز ما في المقصورة هو نظام صوت المسرح المنزلي Bose وتلفزيون بشاشة منحنية 65 بوصة عالي الدقة يمكن إخفاؤه خلف الحائط عند الطلب.



وتحتوي المقصورة أيضا على مساحة كافية لتضم مطبخا صغيرا وحماما وغرفة اجتماعات لكبار الشخصيات، والتي يمكن تحويلها من محطة أعمال متكاملة إلى منطقة استراحة مريحة.