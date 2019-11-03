شاهد: إعلان السعر الرسمي ليخت لكزس الفاخر LY 650

أعلنت شركة بناء اليخوت الفاخرة Marquis Yachts عن السعر الرسمي ليخت لكزس LY 650، والذي يبلغ 3.74 مليون دولار، ويمكن أن يصل إلى 4.85 مليون دولار لطراز تم اختياره بالكامل.

سيتم عرض LY 650 في معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب الذي بدأ في 30 أكتوبر.

بعد إطلاق وسائل الإعلام العالمية لليخوت الفاخرة في سبتمبر، تم بيع أربع وحدات حتى الآن، مع ثلاث وحدات متجهة إلى فلوريدا والرابع إلى اليابان.

تم بناء Lexus LY 650 بواسطة Marquis Yachts، ويتميز بشغف العلامة التجارية للابتكار والحرفية.

بناءا على مفهوم Lexus Sport Yacht، الذي تم عرضه لأول مرة في يناير 2017، فإن اليخت الرئيسي الذي يبلغ طوله 65 قدما هو تجسيد جديد لفلسفة لكزس “CRAFTED”.

تم بيع أول LY 650 من خلال Sovereign Marine Group في ستيوارت، فلوريدا.

يحتوي “LY 650” على صالون فخم وثلاثة أرصفة مع أكثر من مترين من المساحات الرأسية والمرافق الداخلية، وهو كبير بما يكفي لاستيعاب ما يصل إلى 15 شخصا.

تمتلئ المناطق الداخلية بالكثير من الميزات، بما في ذلك أنظمة الصوت المحيطي “Mark Levinson”، وتكييف الهواء، والمفروشات المصممة حسب الطلب، والزخارف الخشبية الحقيقية، والمطبخ الخلفي المجهز بالكامل.

تم تزويد اليخت بنظام LY-Link الذي يوفر إمكانية اتصال متقدمة للقوارب ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب ويوفر التحكم في وظائف اليخت المختلفة.