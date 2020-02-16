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شاهد: إيرباص تكشف عن أحدث تصميم لطائرة بأجنحة مختلفة

منشور 16 شباط / فبراير 2020 - 12:44
قد ينتهي المطاف بشركة إيرباص إلى المنافسة مع شركة بوينغ، التي قد تطلق طائرة بالتصميم نفسه
قد يستغرق الأمر وقتاً لانطلاق أول رحلة حقيقية بهذا التصميم
أبرز العناوين
كشفت إيرباص عن أحدث تصميماتها للطائرة التجارية "مافريك" (الجناح المخلوط) الجديدة، التي جاءت بأجنحة مميزة تساعد على توفير الوقود بنسبة 20%

كشفت إيرباص عن أحدث تصميماتها للطائرة التجارية "مافريك" (الجناح المخلوط) الجديدة، التي جاءت بأجنحة مميزة تساعد على توفير الوقود بنسبة 20%.

وقد يكون السفر على متن طائرة بهذا الشكل غير مريح تماما بحسب (CNN)، فالمطبات الهوائية ستؤثر بشدة في طرفي الجناحين، وقد يستغرق الأمر وقتاً لانطلاق أول رحلة حقيقية بهذا التصميم، وقد ينتهي المطاف بشركة إيرباص إلى المنافسة مع شركة بوينغ، التي قد تطلق طائرة بالتصميم نفسه.

 

إيرباص تتوقع حرب تجارية محتملة بين واشنطن وبروكسل بعد زيادة الرسوم
بوينغ من أكبر شركة طيران عملاقة إلى شركة الأزمات

Via SyndiGate.info


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