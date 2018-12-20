شاهد الأبواب المجنونة لسيارة لينكولن الجديدة بـ100 ألف دولار

مثل سيارة لينكون كونتيننتال الكلاسيكية التي تعود للستينيات.. ميزة “أبواب الانتحار” تعود إلى التصميم الجديد.

الفيديو التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه السيارة:

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