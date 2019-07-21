  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. شاهد: بامبرز تنتج أول حفاض ذكي يراقب نوم الأطفال

شاهد: بامبرز تنتج أول حفاض ذكي يراقب نوم الأطفال

منشور 21 تمّوز / يوليو 2019 - 08:51
تأتي “لومي” مزودة بحزمتين من الحفاضات، مع جهازي استشعار قابلين للانفصال، وجهاز مراقبة بالفيديو يمكن توصيله بشبكة الواي فاي
تأتي “لومي” مزودة بحزمتين من الحفاضات، مع جهازي استشعار قابلين للانفصال، وجهاز مراقبة بالفيديو يمكن توصيله بشبكة الواي فاي
أبرز العناوين
تعمل المستشعرات على استكشاف أي رطوبة في الحفاض، وإرسال إشعارات تلقائية إلى تطبيق “لومي باي بامبرز” المثبت على الهاتف الذكي لأحد الوالدين أو مقدم الرعاية

تعاونت شركة بامبرز مع شركة شقيقة لغوغل لإنتاج حفاض ذكي يراقب نوم الأطفال وأكلهم وأنماط التغيير وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية.

وتأتي “لومي” مزودة بحزمتين من الحفاضات، مع جهازي استشعار قابلين للانفصال، وجهاز مراقبة بالفيديو يمكن توصيله بشبكة الواي فاي.

وتعمل المستشعرات على استكشاف أي رطوبة في الحفاض، وإرسال إشعارات تلقائية إلى تطبيق “لومي باي بامبرز” المثبت على الهاتف الذكي لأحد الوالدين أو مقدم الرعاية.

ويمكن للتطبيق أيضاً مراقبة أنماط النوم، وعدد المرات التي يتم فيها إطعام الطفل، بالإضافة إلى قياس الرطوبة ودرجة حرارة غرفة الطفل، ويمكن إعادة تغذية البيانات إلى هاتف ذكي بغض النظر عن مكان وجود المستخدم.

وقامت شركة “بروكتر آند غامبل” وهي الشركة الأم لبامبرز، بتطوير هذا المنتج، بالتعاون مع شركة فيريلاي، الشقيقة لغوغل في علوم الحياة، وتقول الشركتان إن المعلومات سترسل فقط إلى الآباء والأمهات، وتستخدم البيانات الكلية لتحسن المنتج.

لكن خبراء الأمن الإلكتروني أثاروا مخاوف بشأن الكم المتزايد من المعلومات، التي تخزنها الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة في حياتنا اليومية.

ولم تصدر الشركة بعد سعر الحفاضات الرقمية، ولكنها ستطرح للبيع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

المزيد: 
إتمام تركيب أكبر نظام طاقة شمسية في مطار دبي الدولي
شاهد: في معرض إكسبو 2020 بدبي,,, أول مصعد بلا حبال!
أبوظبي تحتضن أكبر أكواريوم بالشرق الأوسط عام 2020

Via SyndiGate.info


© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن