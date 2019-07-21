شاهد: بامبرز تنتج أول حفاض ذكي يراقب نوم الأطفال

تعاونت شركة بامبرز مع شركة شقيقة لغوغل لإنتاج حفاض ذكي يراقب نوم الأطفال وأكلهم وأنماط التغيير وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية.

وتأتي “لومي” مزودة بحزمتين من الحفاضات، مع جهازي استشعار قابلين للانفصال، وجهاز مراقبة بالفيديو يمكن توصيله بشبكة الواي فاي.

وتعمل المستشعرات على استكشاف أي رطوبة في الحفاض، وإرسال إشعارات تلقائية إلى تطبيق “لومي باي بامبرز” المثبت على الهاتف الذكي لأحد الوالدين أو مقدم الرعاية.

ويمكن للتطبيق أيضاً مراقبة أنماط النوم، وعدد المرات التي يتم فيها إطعام الطفل، بالإضافة إلى قياس الرطوبة ودرجة حرارة غرفة الطفل، ويمكن إعادة تغذية البيانات إلى هاتف ذكي بغض النظر عن مكان وجود المستخدم.

وقامت شركة “بروكتر آند غامبل” وهي الشركة الأم لبامبرز، بتطوير هذا المنتج، بالتعاون مع شركة فيريلاي، الشقيقة لغوغل في علوم الحياة، وتقول الشركتان إن المعلومات سترسل فقط إلى الآباء والأمهات، وتستخدم البيانات الكلية لتحسن المنتج.

لكن خبراء الأمن الإلكتروني أثاروا مخاوف بشأن الكم المتزايد من المعلومات، التي تخزنها الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة في حياتنا اليومية.

ولم تصدر الشركة بعد سعر الحفاضات الرقمية، ولكنها ستطرح للبيع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.