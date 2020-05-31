شاهد: بي إم دبليو تكشف عن X2 بفئة هجينة

كشفت بي إم دبليو عن فئة هجينة من سيارتها الـSUV الصغيرة X2.

تعتزم بي ام دبليو طرح X2 xDrive25e مزودة بواجهة أمامية محسنة تظهر هويتها مع إطار تزييني باللون الفضي حول السيارة إضافة لبعض اللمسات الداخلية لتمييزها، ومع إضافة حزمة بطاريات 10 كيلوواط-ساعة فقد انخفضت سعة صندوق الأمتعة قليلاً، ولكن ما تزال X2 xDrive25e قادرة على نقل 1,290 لتر من الأمتعة.

حصلت X2 xDrive25e على محركات هجينة تشمل محرك بنزين 1.5 لتر 3 سلندر ينتج 123 حصان، ومحرك كهربائي ينتج 94 حصانًا، وبينما بدفع محرك الوقود المحور الأمامي يوفر المحرك الكهربائي العزم للمحور الخلفي. ويمكن لـX2 xDrive25e تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 6.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى لـ 195 كم/س، والأهم قدرة السيارة على قطع ما يصل لـ57 كيلومتر بالطاقة الكهربائية مع إمكانية شحنها بالمقبس المنزلي خلال 5 ساعات، أو في 3.2 ساعة من خلال شاحن بي إم دبليو i Wallbox.