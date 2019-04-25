فورد تعتزم تأسيس متجر تطبيقات أفضل للسيارات

في العام الماضي، استحدثت شركة فورد Autonomic لتأسيس Transportation Mobility Cloud أو (TMC)، لإنشاء تطبيقات سيارات “ذكية”.

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت فورد أن خدمات الويب من أمازون ستعمل على تشغيل النظام الأساسي المستند إلى السحابة.

أصبحت المنصة متاحة لجميع شركات صناعة السيارات، وليس فقط لشركة فورد، حيث تخلق مساحة للخدمات والتطبيقات، مثل تلك المستخدمة لمواقف السيارات، معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي وخيارات الدفع داخل السيارة.

تقوم TMC أيضًا بتوصيل السيارات بالبنية التحتية للمدينة، وأنظمة النقل العام، وغيرها من منصات المدن “الذكية”.

لقد عقدت فورد شراكة مع Argo.AI لتطوير سيارات ذاتية القيادة – في السنوات القادمة، ويمكن أن تستخدم سياراتها الآلية منصة TMC للحصول على معلومات المرور لتجنب مناطق البناء أو ازدحام الشوارع.

المشكلة في منصة فورد الموسعة هي أن شركات صناعة السيارات قد فشلت تقليدياً في توصيل الخدمات، وبدلاً من بناء واجهات بديهية، نحصل على ميزات وتصميمات قديمة عفا عليها الزمن، وتقوم كل شركة سيارات بتطوير نظام منفصل خاص بها لسياراتها، والذي يتسم بالفوضى، لذلك يمكن أن تؤدي منصة فورد العالمية إلى تفاقم تطوير التطبيقات منخفضة الجودة أو الخدمات غير المتوافقة في أنظمة المعلومات والترفيه.

يعترف المزيد من صانعي السيارات بالهزيمة لأنظمتهم الأصلية المتصلة – مثل تويوتا التي استسلمت في وقت سابق من هذا العام وجلبت Android Auto إلى خدمة توصيل السيارات، وغالبًا ما تكون المنصات التي تتم مزامنتها دون جهد مع الهواتف الذكية وسيلة أكثر توافقًا وأسهل للوصول إلى الميزات والأدوات المتصلة بالإنترنت.

ورغم التحسينات التي طرأت على Apple’s CarPlay (وصلت Google Maps و Waze أخيرًا في العام الماضي) و Android Auto، فإن إدخال التكنولوجيا إلى السيارات أصبح فوضويًا.