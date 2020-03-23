شاهد: روبوتات ذاتية تستخدم لتطهير غرف المستشفى بالأشعة فوق البنفسجية المركزة

تساعد الروبوتات على محاربة الفيروس التاجي الجديد عن طريق تطهير غرف المستشفى بالأشعة فوق البنفسجية المركزة.

تم تطوير الآلات الذاتية كجزء من دورات التنظيف المنتظمة التي طورتها شركة الروبوتات UVD الدانمركية، وهي مفيدة في منع وتقليل انتشار الأمراض المعدية والالتهابات الفيروسية والبكتيريا وأنواع أخرى من الكائنات الحية الدقيقة الضارة في البيئة عن طريق تحطيم تركيب الحمض النووي.

تحتوي روبوتات الأشعة فوق البنفسجية على ثماني مصابيح إضاءة تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية UV-C قادرة على تدمير البكتيريا والفيروسات والميكروبات الضارة الأخرى.

بمجرد دخول الروبوت إلى الغرفة، سيستغرق حوالي 20 دقيقة لتطهيرها تماما عن طريق إتلاف الحمض النووي و RNA للميكروبات، مما يمنعها من التكاثر.

نظرًا لأن الضوء ضار بالبشر أيضا، يُطلب من الأشخاص البقاء في الخارج أثناء قيام الروبوت بعمله.

الروبوت آمن وموثوق ويزيل الأخطاء البشرية، علاوة على ذلك، فهو سهل الاستخدام ومصمم ليتم تشغيله من قبل موظفي التنظيف كل يوم من خلال التطبيق.