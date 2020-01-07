  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. شاهد: سامسونغ تكشف عن أحدث منتجاتها

شاهد: سامسونغ تكشف عن أحدث منتجاتها

منشور 07 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:27
أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها Odyssey G9 الجديدة تأتي بقياس 49 بوصة
شركة سامسونغ
أبرز العناوين
كشفت شركة سامسونغ النقاب عن شاشة منحنية جديدة، لكن هذه المرة ليس لمستخدمي الهواتف الذكية، بل لعشاق الألعاب الإلكترونية

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن شاشة منحنية جديدة، لكن هذه المرة ليس لمستخدمي الهواتف الذكية، بل لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها Odyssey G9 الجديدة تأتي بقياس 49 بوصة. وتمتاز الشاشة بدقة وضوح تبلغ 5120 × 1440 بيكسل، في حين يبلغ زمن الاستجابة 240 هرتز.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تقنيات G-Sync وFreeSync 2 مع إضاءة خلفية. ولم تفصح شركة سامسونغ عن موعد طرح أو أسعار شاشة الألعاب المنحنية الجديدة، بحسب سكاي نيوز.

سامسونج تبيع أكثر من 6.7 مليون جهاز يدعم تقنية الجيل الخامس حول العالم في عام 2019
هل سامسونج بدأت بالفعل العمل على تكنولوجيا 6G؟

Via SyndiGate.info


© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...