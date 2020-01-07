شاهد: سامسونغ تكشف عن أحدث منتجاتها

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن شاشة منحنية جديدة، لكن هذه المرة ليس لمستخدمي الهواتف الذكية، بل لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها Odyssey G9 الجديدة تأتي بقياس 49 بوصة. وتمتاز الشاشة بدقة وضوح تبلغ 5120 × 1440 بيكسل، في حين يبلغ زمن الاستجابة 240 هرتز.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تقنيات G-Sync وFreeSync 2 مع إضاءة خلفية. ولم تفصح شركة سامسونغ عن موعد طرح أو أسعار شاشة الألعاب المنحنية الجديدة، بحسب سكاي نيوز.