شاهد: سيارة بورش نادرة للبيع بمبلغ 70 مليون دولار

كان من المتوقع أن يتم بيع سيارة Porsche Type 64 لعام 1939 بمبلغ 20 مليون دولار على الأقل في أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بداية مربكة مع الدلال والإثارة في الغرفة تسببت في خطأ أثناء عرض عملية تقديم العطاءات على السيارة النادرة.

شارك جالوبنيك فيديو للمزاد العلني للسيارة القديمة يوضح كيف تم عرض هذا الخطأ الأولي في العطاءات على الشاشة في دار المزاد RM Sotheby، فبدلا من 13 مليون دولار، تم عرض مبلغ 30 مليون دولار، ثم 40 مليون دولار، ثم 50 مليون دولار، 60 مليون دولار، وفي نهاية المطاف 70 مليون دولار – قبل انخفاض مفاجئ إلى 17 مليون دولار.

وقد أدرك المذيع أن زيادات عروض الأسعار يتم نشرها بشكل غير صحيح، وقام بتصحيح المسار، ولكن بعد فوات الأوان، حيث كانت الحشود غاضبة.

ولا يزال موقع RM Sotheby يسرد السيارة للبيع بعد عرضها السبت، ويبدو أن عرض الإغلاق البالغ 17 مليون دولار لم يتم، رغم أن بيانا لاحقا من Sotheby’s يشير إلى عكس ذلك.

وقد كتبت دار المزاد في بيان: “مع فتح العطاءات على نوع 64، تم سماع الزيادات عن طريق الخطأ وعرضها على الشاشة، مما تسبب في حدوث ارتباك مؤسف في الغرفة، ولم يتم إلغاء المزاد، وقد وصلت السيارة إلى عرض مرتفع بقيمة 17 مليون دولار”.