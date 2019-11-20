شاهد: سيارة “موستانج Mach-E” الكهربائية من فورد ذات الدفع الرباعي

قامت شركة فورد بتوسيع عائلة موستانج، وبذلك تصل المهر الشهيرة إلى عصر الكهرباء من خلال سيارة فورد موستانج ماخ إي Mach-E، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة كلياً تعمل بالكهرباء.

“ماخ اي 2021″، هي كروس أوفر رياضية أنيقة بمقدمة جريئة ومصابيح LED رشيقة ومصد أمامي منخفض رياضي.

تتميز “ماخ اي 2021” بخط سقف مائل أشبه بالكوبيه وسطوح منحنية بشكل سلس ورفارف خلفية بارزة ومقابض أبواب مخفية.

بالانتقال للداخلية نرى تصميم مبسط ومواد فاخرة ولوحة عدادات رقمية 10.2 إنش مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية ضخمة 15.5 إنش تذكرنا بشاشات سيارات تيسلا، وتشمل خيارات السيارة سقف زجاجي بانورامي وإضاءة محيطية وتدفئة وتهوية المقاعد.

وستنطلق ماخ اي بخمس نسخ مختلفة بأسعار تبدأ من 43.895 دولار للنسخة الأساسية، مع أنظمة دفع خلفي أو رباعي وقوة 255 حصان وعزم دوران 414 نيوتن.متر لنسخة الدفع الخلفي، مع ارتفاع الرقم إلى 565 نيوتن.متر للدفع الرباعي، وتتسارع السيارة إلى 96 كم\س في حوالي 6 ثواني بمدى 338 كيلومتر لكل شحنة.

في المقابل، نسخة GT الأعلى أداء في المجال يبدأ سعرها من 60.500 دولار بقوة 459 حصان وعزم دوران 830 نيوتن.متر ونظام دفع رباعي بمدى 378 كيلومتر، وتتسارع GT إلى 96 كم\س في أكثر من 3 ثواني.

عندما تصل إلى أواخر عام 2020، ستتوفر Ford Mustang Mach-E مع خيارات البطارية القياسية والممتدة مع الدفع بالعجلات الخلفية أو الدفع الرباعي بالكامل بواسطة محركات المغناطيس الدائم.

وقد بدأت فورد باستلام الطلبات بالفعل على ماخ اي 2021 مع بداية التوصيل في نهاية 2020، بينما ستتأخر نسخة GT عالية الأداء إلى 2021.

