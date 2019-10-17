شاهد: صافرة كهربائية تلصق بالجبين للتخلص من الشخير

إذا كان شريكك في الغرفة يشخر بشكل دائم فلا بد أنك ستمضي ليالٍ طويلة دون نوم، لكن هذه الأيام قد تصبح من الماضي، بفضل جهاز جديد يعمل بالبطاقة.

ويحمل الجهاز اسم سومنيبل، ويلبسه من يعاني من الشخيرعلى جبينه، ليهتز برفق لتنبيهه، ويستمر الطنين حتى يتم تغيير وضعية النوم ويتوقف الشخير.

ويوضح موقع الويب الخاص بالشركة المنتجة “إنه منتج طبي يتكون من قطعة صغيرة تزن 17 غرام تلتصق بالجبهة باستخدام مادة لاصقة ذات استخدام واحد”.

ويضيف الموقع: “يهتز الجهاز بخفة عندما ينام المريض في وضعية غير مريحة، لحثه على تغيير وضعية جسمه، مما يقلل من المشاكل التنفسية أثناء النوم، سواء كان ذلك بسبب توقف التنفس أثناء النوم أو الشخير”.

وعلى الرغم من أن الجهاز غير متاح للشراء بعد، إلا أنه سيكون متاحاً قريبًا، وفقاً لما نقلت صحيفة ميرور عن شركة سيبلميد المنتجة.