شاهد: طائرة قديمة لطيران الاتحاد تتحول إلى فندق ساحر في ويلز

بعد أن نقلت المسافرين إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء العالم، تحولت طائرة قديمة لطيران الاتحاد، إلى فندق ساحر في ويلز.

قام المشغل في المخيم Toby Rhys-Davies بشراء الطائرة بسعر 45000 جنيه إسترليني (205 آلاف درهم) من حقل للخردة في كارديف بويلز، وحوّل جسم الطائرة إلى منزل عطلة يستوعب أربعة أشخاص مقابل 250 دولارا في الليلة.



لا يزال القسم الخلفي من الطائرة يحتوي على المطبخ الأصلي وحجرات الأمتعة العلوية والنوافذ ومخارج الطوارئ، وتمت إزالة المقاعد من أجل الأسرة والكراسي ودش الاستحمام الساخن.

وأصبحت الطائرة جزءا من مجموعة غريبة من أماكن الإقامة البديلة في موقع Apple Campsite المكون من تسع وحدات في مدينة بيمبروكشاير بويلز.



قام السيد ريس-ديفيس بتسمية الطائرة باسم “الليالي العربية”، كما قام بزراعة أشجار النخيل حول جسم الطائرة للإشادة بتراث الإمارات.