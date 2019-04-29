شاهد: طيران الاتحاد تطور مقصورات الدرجة الاقتصادية

تقوم شركة الاتحاد للطيران بإزالة شاشات الترفيه على متن الطائرة وتقديم بث لاسلكي للترفيه للركاب على أجهزتهم الإلكترونية الشخصية كجزء من منتج اقتصادي جديد على متن طائراتها من عائلة Airbus A320.

وقالت شركة الطيران يوم الأحد إن برنامج التعديل والذي يتضمن أيضًا مقاعد مريحة جديدة من المقرر الانتهاء منه في أغسطس من هذا العام على جميع طائرات الاتحاد للطيران 23 إيرباص A320 و A321.

وقال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في معرض الاتحاد للطيران في دبي يوم الأحد: “إن الفكرة الكاملة للخيارات الجديدة هي جذب المزيد من العملاء حتى تتمكن من الحصول على ما تريده بالضبط من الاتحاد بغض النظر عن المقصورة التي تتواجد فيها”.

وقال جمال العوضي، نائب رئيس تجربة المنتج في الاتحاد للطيران، إن إزالة الشاشات سيؤدي إلى توفير 18 طنًا من الوزن سنويًا، دون تقديم رقم لتوفير التكاليف. ويعني الحمل الأخف استخدام كمية أقل من الوقود، وهي تكلفة تشغيل كبيرة للناقلين.

وقالت شركة الطيران، التي تعمل على خطة تحول لخفض التكاليف إن الخطة الخاصة بالمنتج الجديد من الدرجة الاقتصادية كانت قيد التنفيذ لمدة عام تقريبًا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وسيتم إعادة تجهيز حوالي 35 في المائة من إجمالي أسطول الاتحاد، وستتميز الطائرات الجديدة من طراز Airbus A320 بمنتج جديد من الدرجة الاقتصادية، وسيبقى عدد المقاعد في المقصورة دون تغيير.

وكجزء من عملية الإصلاح الشامل، سيتم تقديم قائمة جديدة وسيكون أمام الركاب خيار إضافي لدفع ثمن عناصر مثل البوشار أو قهوة ستاربكس.

وفي الرحلات التي تزيد عن ثلاث ساعات، سيكون العرض الرئيسي لخدمة الطعام المجانية أكبر، مع التركيز على المكونات الموسمية والخيارات التي تركز على الوجهات.

سيتمكن الركاب على متن الطائرة المعدلة من الاتصال بالإنترنت المجاني من أجهزتهم وبث أكثر من 300 ساعة من الترفيه على متن الطائرة من خلال نظام الاتحاد للطيران مباشرة إلى أجهزتهم الخاصة.

ولعرض برامج إضافية، بما في ذلك أفلام هوليوود والأفلام الدولية والقنوات المتميزة مثل HBO، سيتعين على الضيوف تنزيل تطبيق E-Box Stream الجديد قبل السفر.

وستنطلق أول رحلة مع الخدمة الجديدة في شهر مايو.