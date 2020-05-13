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شاهد: فورد تطلق فيديو لاستعراض أداء موستانج Mach-E

منشور 13 أيّار / مايو 2020 - 07:53
تم تصميم نظام الدفع الرباعي لـ Mach-E لتعزيز ثقة السائق في جميع الظروف
أنظمة الدفع الكلي المتاحة حالياً لم توفر الاستجابة التي ستقدمها موستانج Mach-E
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كشفت فورد عن فيديو يستعرض تطوير موستانج Mach-E الكهربائية ونظام الدفع الكلي للعجلات.

كشفت فورد عن فيديو يستعرض تطوير موستانج Mach-E الكهربائية ونظام الدفع الكلي للعجلات.

وفقاً لفورد، فإن أنظمة الدفع الكلي المتاحة حالياً لم توفر الاستجابة التي ستقدمها موستانج Mach-E، وستتمع الـSUV الرياضية باستجابة سريعة وتبديل سريع لوضعيات القيادة بين القيادة على الطريق والقيادة على الثلوج، وبطبيعة الحال فإن فورد ستزود سيارتها الكهربائية بوضعيات قيادة عديدة للتضاريس والظروف الأخرى.

قال Robert Iorio، مدير هندسة موستانج Mach-E “تم تصميم نظام الدفع الرباعي لـ Mach-E لتعزيز ثقة السائق في جميع الظروف.

قام الفريق بدمج الدفع الإلكتروني، ومعايرة الدفع الرباعي والتحكم في الفرامل بطريقة تحسن المهارات الحركية الدقيقة لتمكين الاستجابة الفورية في ظروف الجر المنخفض وضمان الأداء المتوقع من موستانج – حتى في الثلج.”

 

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Via SyndiGate.info


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