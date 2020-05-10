لامبورغيني تكشف عن هوراكان إيفو RWD سبايدر

تأتي هوراكان إيفو RWD سبايدر لتقديم مزيج فريد من عائلة هوراكان إيفو، وحصلت السيارة على نظام الدفع الخلفي للقيادة الرياضية الممتعة وعلى سقف مكشوف لمحبي هذا النوع من السيارات.

وتأتي هوراكان إيفو RWD سبايدر على مقدمة مماثلة لتلك المتوفرة في هوراكان إيفو RWD ذات السقف الصلب بتصميم مختلف عن هوراكان إيفو الأساسية بالدفع الكلي، وحصلت على مشتت هواء خلفي من نفس لون السيارة.

حافظت السيارة على محرك V10 سعة 5.2 لتر ينتج 610 حصان و 560 نيوتن متر من عزم الدوران إلى المحور الخلفي، ومن خلال ناقل الحركة ثنائي الكلتش من 7 سرعات فسوف تكون السيارة قادرة على تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.5 ثانية فقط، و 0-200 كم/س في 9.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 324 كم/س.

ستأتي السيارة بسعر 229 ألف دولار وستبدأ لامبورغيني بإنتاجها الأسبوع المقبل لأجل شحنها إلى العملاء حول العالم خلال أسابيع قليلة.